8 طرق للتخلص من التهاب المسالك البولية بدون مضادات حيوية

يمكن أن يؤدي التهاب المسالك البولية إلى مجموعة من الأعراض مثل البول مع الدم والألم في أسفل البطن أو منطقة الحوض، وهذه العدوى مسؤولة عن ما يقرب من 8 ملايين زيارة طبيب كل عام وهي ثاني أكثر أنواع العدوى شيوعًا التي تحدث في جسم الإنسان.

وتحدث في كثير من الأحيان عند النساء ولكنها يمكن أن تؤثر على الرجال أيضًا، والمضادات الحيوية مطلوبة لعلاج التهاب المسالك البولية ويمكن أن تساعد في تسريع التعافي وإدارة الأعراض ومنع المضاعفات، وإذا تُركت هذه الحالة دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة ومشاكل صحية.

بالإضافة إلى استخدام المضادات الحيوية التي يصفها أخصائي الرعاية الصحية، هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تخفيف الأعراض ومنع تكرارها، والتي سنتعرف عليها بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

لماذا لا تعمل المضادات الحيوية أحيانًا مع التهاب المسالك البولية ؟

معظم حالات التهاب المسالك البولية ليست خطيرة إذا تم علاجها على الفور بالمضادات الحيوية، ولكن إذا تُركت العدوى دون علاج، يمكن أن تنتشر حتى الكلى ومجرى الدم وتصبح مهددة للحياة، ويمكن أن تؤدي التهابات الكلى إلى تلف الكلى وتندب الكلى.

وعادة ما تتحسن أعراض التهاب المسالك البولية في غضون 2 إلى 4 أيام بعد بدء العلاج بالمضادات الحيوية، حيث يصف العديد من الأطباء مضادًا حيويًا لمدة 3 أيام على الأقل، ولكن بعض حالات التهاب المسالك البولية لا تتحسن بعد العلاج بالمضادات الحيوية، مما قد يعني أن نوعًا مختلفًا من المضادات الحيوية مطلوب.

وفي الواقع، يمكن أن يساهم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو إساءة استخدامها أيضًا في مقاومة المضادات الحيوية، وهي مشكلة متنامية يمكن أن تجعل علاج مشكلات مثل التهاب المسالك البولية المتكررة أكثر صعوبة، وبسبب هذا الخطر، كان الخبراء يبحثون عن طرق أخرى لعلاج التهاب المسالك البولية جنبًا إلى جنب مع المضادات الحيوية.

علاجات المنزلية للتخلص من التهاب المسالك البولية بدون مضادات حيوية

إلى أن يكون هناك المزيد من التطورات في علاج التهاب المسالك البولية، تظل المضادات الحيوية هي العلاج القياسي الأكثر فعالية، وإلى جانب العلاج بالمضادات الحيوية القياسي الذي يصفه أخصائي الرعاية الصحية، يمكنك تجربة العديد من العلاجات المنزلية للشعور بالتحسن في وقت أقرب وتقليل احتمالية حدوث عدوى متكررة، وتشمل هذه العلاجات:

التوت البري

قد يحتوي التوت البري على مكون يمنع البكتيريا من الارتباط بجدران المسالك البولية، فعلى الرغم من أن البحث غير حاسم، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن التوت البري قد يكون قادرًا على تقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

شرب الكثير من الماء

على الرغم من أن التبول يمكن أن يكون مؤلمًا عندما يكون لديك التهاب المسالك البولية، إلا أنه من المهم شرب أكبر عدد ممكن من السوائل خاصة الماء، كما يجب أن يهدف معظم البالغين إلى شرب ما بين ستة وثمانية أكواب من الماء يوميًا، حيث كلما شربت أكثر، كلما تبولت أكثر، مما قد يساعد في طرد البكتيريا الضارة من المسالك البولية.

التبول عند الحاجة

يمكن أن يسمح حمل البول أو تجاهل الرغبة في التبول للبكتيريا بالتكاثر في المسالك البولية، وكقاعدة عامة، استخدم الحمام دائمًا عندما تشعر بالرغبة، ومن المهم أيضًا التأكد من إفراغ مثانتك بالكامل عند التبول، والتبول دائمًا بعد ممارسة الجنس.

تناول البروبيوتيك

تعزز البروبيوتيك الهضم الصحي والمناعة، وقد تكون أيضًا فعالة في علاج ومنع التهاب المسالك البولية عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع العلاج القياسي بالمضادات الحيوية، ومع التهاب المسالك البولية، تحل البكتيريا السيئة محل البكتيريا الجيدة في الجهاز البولي التناسلي، خاصة تلك الموجودة في مجموعة واحدة تسمى Lactobacillus، حيث يمكن أن تستعيد البروبيوتيك البكتيريا الجيدة وقد تقلل من تكرار التهاب المسالك البولية.

تناول المزيد من فيتامين سي

قد تساعد زيادة تناول فيتامين سي في تعزيز جهاز المناعة لديك، ولكن بعض الأبحاث وجدت أدلة متضاربة على فعالية فيتامين سي في علاج التهاب المسالك البولية، حيث أنه لم يتم إجراء دراسات كافية لدعم هذا العلاج.

ارتداء ملابس فضفاضة

قد يؤدي ارتداء الملابس المبطنة بالقطن والفضفاضة إلى تخفيف أعراض عدوى التهاب المسالك البولية الحالية من خلال المساعدة في الحفاظ على المنطقة جافة ونظيفة، أيضًا يمكن للملابس الضيقة وأنواع معينة من القماش أن تحبس الرطوبة التي تسمح للبكتيريا بالنمو في منطقة الأعضاء التناسلية، مما قد يؤدي إلى تفاقم العدوى.

تبديل وسائل منع الحمل

تشير بعض الأبحاث القديمة إلى أن بعض وسائل منع الحمل قد تساهم في عدوى المسالك البولية لدى بعض النساء، لذلك إذا كنت تستخدمين اللولب أو موانع الحمل مثل الواقي الذكري ويحدث لك عدوى المسالك البولية المتكررة، فقد يكون من المفيد التحدث مع طبيبك للنظر في طرق أخرى لتحديد النسل.

استخدام وسادة تدفئة

يمكن أن يساعد وضع وسادة دافئة على أسفل بطنك في تخفيف بعض الانزعاج الذي يأتي مع التهاب المسالك البولية وتقليل الرحلات المتكررة إلى الحمام التي يمكن أن تسبب الحرق المؤلم، وإذا كنت تعاني من ألم شديد لا يتوقف حتى مع الأساليب المنزلية، فمن الأفضل على الأرجح رؤية الطبيب حول الأعراض التي تعاني منها.

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