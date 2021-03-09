8 فوائد صحيّة لماء المخلل!

ماء المخلل من المشروبات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، أثناء تناول الطعام كـ"فاتح شهية"، لكل ما الذي يُحدِثه للجسم؟

في التقرير نستعرض لكم فوائد قد لا تتوقعها عند تناول ماء المخلل، وفقا لما أورد موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان.

1- يهدئ تقلصات العضلات:

أظهر الرجال المصابون بالجفاف راحة أسرع من تقلصات العضلات بعد شرب ماء المخلل، وقد يكون السبب في ذلك أن الخل الموجود في عصير المخلل قد يساعد في تخفيف الآلام بشكل سريع، ويساعد الخل أيضا في إيقاف الإشارات العصبية التي تؤدي إلى تشنج العضلات المتعبة.

2- يساعدك على البقاء رطبًا:

يحتوي عصير المخلل على الكثير من الصوديوم، كما أنه يحتوي على بعض البوتاسيوم، وبعد جلسة تمارين متعرقة أو طويلة، يمكن أن يساعد احتساء ماء المخلل جسمك على التعافي إلى مستويات الإلكتروليت الطبيعية بسرعة أكبر.

3- لن تفسد ميزانيتك:

إذا كنت تتناول ماء المخللات بانتظام، فلن تضطر إلى إنفاق الأموال على المشروبات الرياضية، ويمكن اختيار عصير المخلل كبديل مناسب للميزانية لمشروبات التمرين باهظة الثمن.

4- يحتوي على مضادات الأكسدة:

يحتوي ماء المخلل على كميات كبيرة من فيتاميني C وE، وهما من مضادات الأكسدة الرئيسية، التي تساعد في حماية جسمك من إتلاف الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة، لذا فإن تناول الكثير من مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي يعد فكرة جيدة، من شأنها تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

5- قد يدعم جهودك لفقدان الوزن:

يحتوي ماء المخلل على الكثير من الخل، وقد يساعدك استهلاك القليل من المخلل يوميا على إنقاص الوزن.

6- يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم:

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ويرتبط مرض السكري من النوع 2 بزيادة الوزن والسمنة.

وتساعد مستويات السكر في الدم جيدة التنظيم في الحفاظ على صحتك، ويمكن أن يتسبب سكر الدم غير المنظم في مشاكل صحية خطيرة مثل العمى وتلف القلب وتلف الكلى.

7- يعزز صحة الأمعاء:

يمكن أن يساعد الخل الموجود في ماء المخلل على الحفاظ على صحة بطنك أيضًا، بالإضافة إلى أنه مفيد للجهاز الهضمي، ويشجع على النمو والتوازن الصحي للبكتيريا الجيدة في أمعائك.

8- يحسن رائحة أنفاسك:

القليل من ماء المخلل قد يحسن رائحة الفم، ويمكن أن تسبب البكتيريا في فمك رائحة الفم الكريهة، ولماء المخلل خصائص مضادة للبكتيريا، قد يساعد هذا في إنعاش أنفاسك.

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