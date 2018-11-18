8 فوائد لزيت الزيتون للأطفال

يستخدم في ترطيب بشرة الأطفال (shutterstock.com)

زيت الزيتون هو أحد الزيوت الطبيعية التي تتمتع بكثير من الفوائد الصحية لكل من الكبار والصغار على حد سواء، وخاصة الأحماض الدهنية المفيدة للجسم، فضلا عن الفيتامينات، يعرض موقع" momjunction"، المختص بالأم والطفل، فوائد زيت الزيتون للأطفال.

1-أثبتت الدراسات أن السيدات الحوامل اللاتي يتناولن زيت الزيتون خلال فترة الحمل ينجبن أطفالًا يتمتعون بالطول والوزن الجيد.

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2-يعمل زيت الزيتون على تحسين الوضع الصحي للأطفال المصابين بالفشل الكلوي، أو البنكرياس، لاحتوائه على نسبة هائلة من فيتامين .E

3-يحتوي زيت الزيتون على مركب الأوليروبين الذي يساعد على إنتاج حمض النتريك المفيد في توسيع الشرايين، والمضاد للبكتيريا.

4-يمكن استخدام زيت الزيتون كمضاد حيوي للأطفال المصابين بالتهابات الأذن.

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5-يعمل على التقليل من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار لدى الأطفال، ويحميهم من الإصابة بالسمنة.

5-زيت الزيتون مفيد للمرأة الحامل، فهو يحافظ على مستويات ضغط الدم لديها، وبالتالي الحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

6-يمكن استخدام زيت الزيتون مع القليل من الماء للتخفيف من التشققات بعد الولادة بالنسبة للمرأة الحامل.

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7-يستخدم في ترطيب بشرة الأطفال، كما يعمل على التقليل من الطفح الجلدي الذي يمكن أن يصاب به الطفل الرضيع، وذلك من عن طريق دهنه مع القليل من الماء.

8-يساعد زيت الزيتون على التقليل من مخاطر الإصابة بالتهاب الأنف، والوقاية من الحساسية والربو.

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