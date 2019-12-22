8 فوائد لشرب الماء على الريق

هل تستطيع العيش بدون الماء؟ كم كوب من الماء تشرب في اليوم؟ هل تشرب الماء على الريق؟

ينصح بشرب ما يعادل أربعة أكواب من الماء عند الاستيقاظ مباشرة وذلك لأنّ الجسم يكون في حالة جفاف ناتجة من عدم حصوله على حاجته من الماء خلال ساعات النوم الطويلة، ولا بدّ من الإشارة إلى أهمية أن تكون درجة حرارة الماء معتدلة.

حيث إنّ الماء البارد يشكل صدمة لأعضاء الجسم ويعيق قدرتها على القيام بعملها بصورة صحيحة بينما الماء الساخن لا يستطيع الكثير من الناس شربه بسبب طعمه السيئ وفي مقالنا هذا سوف نلقي الضوء على الفوائد الصحيّة لشرب الماء على الريق في الصباح.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد لشرب الماء صباحاً وعلى الريق:

1- يحمي جسمك وينشطه عند خروجك في ساعات الصباح الأولى للعمل

2- يعالج الصداع والإرهاق الذي نشعر بهما خلال اليوم

3- يعالج التهابات المفاصل من خلال شرب 4 أكواب من الماء على الريق

4- يسكن من آلام الظهر ويعمل على استرخاء عضلات البطن

5- يساعد في حرق الدهون لأنه يزيد الشعور بالشبع

6- يطهر المعدة من السموم ويحسن حركة الطعام داخل الأمعاء

7- يقي من أمراض الكلى، فالكلى تؤدي وظيفة طرد السموم من الجسم عن طريق الماء

8- يقاوم ظهور التجاعيد ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة

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