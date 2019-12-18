فوائد الكركم للرجيم وطرق تحضيره

الكركم من أهمّ التوابل المستعملة في الوصفات والأطباق رغم توفّره كثمرة تشبه الزنجبيل في شكلها،إلا أنّ المعظم يستخدمه بعد طحنه، ويتميّز الكركم بلونه المائل إلى الذهبيّ أو الأصفر ويسمّى المكوّن النشط فيه بالكركمين.

وله فوائد الصحّيّة مختلفة، لكن هل من الممكن أن يكون للكركم دور في إنقاص الوزن؟

1- يكمن دور الكركم في فقدان الوزن في منعه إعادة نمو الدهون، أيّ منع توسّع الأنسجة الدهنيّة من خلال تشكيل الأوعية الدمويّة الجديدة داخل الدهون خاصة بعد فقدان الوزن، علماً بأن تناوله قد يخلّف بعض الآثار الجانبية مثل حرقة واضطراب في المعدة ، وانكماش المرارة، وفقدان الشعر، وضعف في الجهاز المناعيّ.

2- يساعد الكركمين في السيطرة على الشهيّة، عن طريق زيادة إنتاج الهرمون الذي يسمى أديبونيكتين فكلما زاد إفرازه في الدمّ، قلّت الشهيّة، كما أنّه يدخل في عملية التمايز، والتي تعني نضج ونموّ الخلايا، خاصّة الخلايا الدهنيّة منها، إضافة إلى أنّ الكركمين يعمل على تنظيم إنتاج هرمون الليبتين المؤثّر أيضاً في الشهيّة وليس زيادة إنتاجه، وذلك ضمن عمليّة تعرف بمقاومة اللبتين.

3- يزيد تناول الكركم من تدفق الصفراء في المعدة، ممّا يساعد على تحطيم الدهون، وذلك بعد تناول كميّة منه تقدر بحوالي ملعقة واحدة قبل كلّ وجبة، كما يساعد في عمليّة الهضم، وتكسير الدهون التي يمكن أن تسبّب زيادة الوزن.

طرق تحضير الكركم

الكركم والليمون

- أولاً حضّر ثلاث أكواب من الماء، ملعقة كبيرة من مطحون الكركم الطازج، وكذلك الزنجبيل الطازج، ليمونة مقطّعة لشرائح دائرية رفيعة.

- اغلي الماء ثّم أضيف المكوّنات إلى الماء المغلي، واتركه جانباً لينقع بشكل جيد.

- اشرب من هذا المشروب ثلاث مرات يومياً أي بعد كل وجبه واستمرّ في ذلك لمدّة ثلاثين يوماً.

الكركم والزنجبيل

- امزج كميّات متساوية من الزنجبيل المبروش والكركم المطحون إلى كمية مناسبة من الماء.

- استمرّ في تحريك المزيج حتى يصبح لونه متناسق وموحد

- ثم قومي بوضعه على النار حتى يغلي.

- ضع الخليط في وعاء نظيف ويمكن إغلاقه بشكل جيد ومحكم

- ثمّ احفظيه في الثلاجة.

- اشرب كأساً من هذا المشروب البارد، قبل كل وجبة، وكذلك على الريق وقبل النوم.

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