8 فوائد للخل لبشرة الجسم.. ووصفات لاستخدامه

1- يطهّر البشرة، وينقّيها من الشوائب والجراثيم المترسّبة عليها.
2- يُفتّح البشرة ويبيّضها، ويزيد من نضارتها.
3- ينظّف البشرة مما يمنع ظهور حب الشباب فيها.
4- يُرطّب البشرة ويقيها من الجفاف.
5- يمنع انسداد المسامات في البشرة.
6- يخفف ويلطّف الحروق الناتجة عن أشعة الشمس الحارقة.
7- يعالج الالتهابات الجلديّة كالطّفح الجلدي، كما يفيد في علاج قرصات الحشرات.
8- يخفف من الحكّة الجلديّة.
طريقة استخدام الخل لبشرة الجسم
- وصفة الخل الأبيض لإزالة الحبوب:
وطريقتها بمزج نصف كأسٍ من الخل الأبيض مع كأسٍ من الماء، ويُخلطان معاً جيداً، ثم يُوضع المزيج على الوجه من خلال قطنة نظيفة، ويُترك لمدّة عشر دقائق، ثم يُغسل الوجه بالماء، تستعمل الوصفة هذه عدة مرّات حتى تجفّ الحبوب جفافاً تاماً، وبعدها لا بدّ من ترطيب الوجه بمرطّبٍ مناسب.
- وصفة تناول الخل الأبيض مع الماء الدافئ لمعالجة الحبوب:
وذلك بإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع كوب من الماء الفاتر، وشربها يومياً.
- وصفة الخل الأبيض لترطيب الجلد والتخلّص من الحكّة:
وذلك بإضافة ملعقتين من الخل الأبيض لماء الاستحمام، والاستحمام بها عند التعرّض لجفاف الجلد أو الحكّة.
- وصفة الخل الأبيض للحد من الالتهابات وحروق الشمس ولدغات الحشرات:
وذلك بغمس قطن الوجه أو قطعة ناعمة من القماش بالخل الأبيض، ثم تُوضع على الأماكن المصابة من البشرة، ويستخدم الخل الأبيض في علاج الالتهابات والحروق الطفيفة بغمس قطعة قماش بالخل وتغطية المنطقة المصابة.
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