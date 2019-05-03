8 فوائد للخل لبشرة الجسم.. ووصفات لاستخدامه

في بعض الأحيان يكون استخدام المواد الطبيعية للبشرة أفضل من استخدام المنتجات الكيميائيّة، وتعطي نتائج فعّالة ورائعة، قد تنفقين الكثير من الوقت والجهد والمال بين محلات بيع مواد التجميل والمواقع التسويقية طمعاً في الحصول على المنتج الذي يحتوي على الوصفة السحرية التي ستجعل من وجهك آية في الروعة والجمال، وتتناسين أنك تملكين كل شفرات الجمال ووصفات الروعة في بيتك. نعم، يمكنك الاستفادة من بعض المواد التي يزخر بها مطبخك لتعدي أكثر وصفات التجميل نجاعة ونجاحاً.

فوائد الخل لبشرة الجسم

1- يطهّر البشرة، وينقّيها من الشوائب والجراثيم المترسّبة عليها.

2- يُفتّح البشرة ويبيّضها، ويزيد من نضارتها.

3- ينظّف البشرة مما يمنع ظهور حب الشباب فيها.

4- يُرطّب البشرة ويقيها من الجفاف.

5- يمنع انسداد المسامات في البشرة.

6- يخفف ويلطّف الحروق الناتجة عن أشعة الشمس الحارقة.

7- يعالج الالتهابات الجلديّة كالطّفح الجلدي، كما يفيد في علاج قرصات الحشرات.

8- يخفف من الحكّة الجلديّة.

طريقة استخدام الخل لبشرة الجسم

وصفة الخل الأبيض لإزالة الحبوب:

وطريقتها بمزج نصف كأسٍ من الخل الأبيض مع كأسٍ من الماء، ويُخلطان معاً جيداً، ثم يُوضع المزيج على الوجه من خلال قطنة نظيفة، ويُترك لمدّة عشر دقائق، ثم يُغسل الوجه بالماء، تستعمل الوصفة هذه عدة مرّات حتى تجفّ الحبوب جفافاً تاماً، وبعدها لا بدّ من ترطيب الوجه بمرطّبٍ مناسب.

وصفة تناول الخل الأبيض مع الماء الدافئ لمعالجة الحبوب:

وذلك بإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع كوب من الماء الفاتر، وشربها يومياً.