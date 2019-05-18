8 فوائد للزبيب في شهر رمضان تعرف عليها

وللزبيب فوائد عديدة في شهر رمضان منها..

1- يحوي على نسبة عالية من النحاس والحديد والفيتامينات التي تعزز صحة الجسد وتعالج فقر الدم.

2- يعزز صحة الجهاز المناعي ويحميه من الأوبئة.

3- يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

4- يساعد على هضم الطعام يعالج عسر الهضم والحموضة.

5- يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة فيعمل على طرد الجراثيم من الجسد.

6- يحمي العين من ضعف النظر وتشوش الرؤية.

7- يجدد النشاط والحيوية والطاقة في جسد الإنسان، ويساعد على التركيز.

8- يعالج التسوس، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم.

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