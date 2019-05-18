8 فوائد للزبيب في شهر رمضان تعرف عليها

الزبيب يعد من الفواكه المجففة، وهو في الأصل من ثمار العنب التي تم تجفيفها بتعريضه للشمس لفترات طويلة، ويحوي الزبيب على كمية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحمي الجسد من الأمراض.
وللزبيب فوائد عديدة في شهر رمضان منها..
1- يحوي على نسبة عالية من النحاس والحديد والفيتامينات التي تعزز صحة الجسد وتعالج فقر الدم.
2- يعزز صحة الجهاز المناعي ويحميه من الأوبئة.
3- يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.
4- يساعد على هضم الطعام يعالج عسر الهضم والحموضة.
5- يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة فيعمل على طرد الجراثيم من الجسد.
6- يحمي العين من ضعف النظر وتشوش الرؤية.
7- يجدد النشاط والحيوية والطاقة في جسد الإنسان، ويساعد على التركيز.
8- يعالج التسوس، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم.
للمزيد عن صحتك وجمالك:
فوائد التمر للأطفال الرضع
فوائد حب الرشاد للمفاصل
Via SyndiGate.info
© Copyright Al-Ahram Publishing House