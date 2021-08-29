8 من أسباب ألم عظام الخد والأسنان

قد يتراوح ألم عظام الخد والأسنان من ألم خفيف إلى شديد، وقد يزيد الألم أو يختفي من تلقاء نفسه أو يتفاقم مع مرور الوقت.

ولكن تحديد السبب الدقيق للألم يعد أمرًا صعبًا، لذا من خلال هذه المقالة سنستعرض بعض الأسباب الشائعة لألم الخد والأسنان إلى جانب بعض العلاجات الشائعة الموصى بها لتخفيف الألم.

أسباب ألم الخد والأسنان

- الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية هي عبارة عن تورم في أنسجة الجيوب الأنفية، وهي التجويف المملوء بالهواء الموجود بالقرب من الأنف، وفي الواقع لدى الإنسان أربع جيوب أنفية (أكبرها الجيوب الأنفية الفكية) والتي تقع في الفك بالقرب من عظام الوجنتين، وقد تسبب أنسجة الجيوب الأنفية الملتهبة أعراضًا مختلفة مثل سيلان الأنف، صداع الرأس، إحتقان الأنف، ألم في الخد، ويمكن أن ينتشر الألم ويصل للأسنان.

- خراج الأسنان

يمكن أن تسبب البكتيريا في الفم خراج الأسنان، وهي عدوى تصيب الأسنان واللثة والعظام ويمكن أن تنتشر لتصل إلى عظام الخد والأنسجة المحيطة إذا تركت دون علاج، كما يزيد خراج الأسنان من خطر الإصابة بالتهاب العظم مثل عظام الفك، وتشمل الأعراض حمى، قشعريرة، تعرق، تعب.

- اضطراب المفصل الصدغي الفكي

يربط المفصل الصدغي الفكي عظم الفك بالجمجمة، ويعمل كمفصل يسمح للفك بالتحرك في اتجاهات مختلفة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن ينزاح هذا المفصل أو يصاب أو يتضرر بسبب التهاب المفاصل، ويسبب هذا الألم في الفك خاصة عند البلع أو المضغ أو التحدث بالإضافة إلى صوت الطقطقة.

- ألم العصب ثلاثي التوائم

يمكن أن يؤدي اضطراب الأعصاب مثل التهاب العصب الخامس إلى ألم في عظام الخد والأسنان، والعصب الثلاثي التوائم هو المسؤول عن الشعور بالوجه، لذا يمكن أن يسبب الضغط على هذا العصب إلى الشعور بالألم في الفك والأسنان و الخدين.

- تسوس الأسنان

تسوس الأسنان من أحد الأسباب الشائعة لألم الأسنان، وتحدث هذه الحالة عندما تتطور الثقوب في السطح الصلب للسن، ويمكن أن يكون الألم خفيفًا أو حادًا، وقد يكون لديك أيضًا تورم، حمى، صداع، وقد تشعر بالألم في الخد والأسنان بعد إجراء بعض العلاجات مثل قلع الأسنان، سحب العصب، حشوة الأسنان.

- صرير الأسنان

صرير الأسنان سبب شائع آخر لألم عظام الخد والأسنان، ويحدث صرير الأسنان غالبًا أثناء النوم، لذلك قد لا تكون على دراية بهذه المشكلة، ولكن الصرير المستمر يمكن أن يسبب الصداع، ألم في الوجه، النوم المتقطع، الأسنان المكسورة، آلام في المفصل الصدغي الفكي.

- أمراض اللثة

أمراض اللثة تدمر الأنسجة في الفم وكذلك العظام التي تدعم الأسنان، وغالبًا ما تكون هذه الحالة ناتجة عن نظافة الأسنان غيرالسليمة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب العدوى الشديدة وبالتالي فقدان الأسنان، كما يمكن أن تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم ويعتقد أنها قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب.

- مرض الشريان التاجي

غالبًا ما يرتبط مرض الشريان التاجي بألم في الصدر وضيق في التنفس ودوار، ولكن يمكن أن يظهر أيضًا على شكل ألم في الوجه وانزعاج في الفك والخد والرقبة، وتتضمن عوامل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي: زيادة الوزن، نقص في النشاط الجسدي، التغذية غير السليمة، التدخين.

علاجات منزلية لألم الخد والأسنان

اعتمادًا على السبب الكامن وراء آلام الخد و الأسنان، قد تساعد العلاجات المنزلية التالية في تخفيف الانزعاج:

تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف ضغط الجيوب واحتقانها

تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة لتقليل حساسية الأسنان

وضع كمادة باردة على عظام الخد لتخفيف الالتهاب والتورم

تناول الأطعمة أو السوائل اللينة، مثل الحساء أو الخضار المطبوخة

تجنب بعض حركات الفك حتى يتوقف الألم، مثل مضغ العلكة أو التثاؤب

استخدام واقي الفم للحد من مشكلة صرير الأسنان أثناء النوم

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