الأناناس فاكهة استوائية لذيذة وصحية بشكل لا يصدق، حيث إنها مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، مثل الإنزيمات التي يمكن أن تحمي من الالتهاب والمرض.

ويرتبط الأناناس ومركباته بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك التحسينات في الهضم والمناعة والتعافي من الجراحة، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن 8 من فوائد الأناناس الصحية الرائعة للجسم.

فوائد الأناناس الصحية للجسم

محملة بالعناصر الغذائية

الأناناس منخفض السعرات الحرارية ولكنه يتميز بمظهر مغذي مثير للإعجاب، حيث يحتوي كوب فقط (165 جرام) من قطع الأناناس على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 83

الدهون: 1.7 جرام

البروتين: 1 جرام

الكربوهيدرات: 21.6 جرام

الألياف: 2.3 جرام

فيتامين سي: 88٪ من القيمة اليومية

المنغنيز: 109٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6:11٪ من القيمة اليومية

النحاس: 20٪ من القيمة اليومية

الثيامين: 11٪ من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 7٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 4٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 5٪ من القيمة اليومية

نياسين: 5٪ من القيمة اليومية

حمض البانتوثينيك: 7٪ من القيمة اليومية

الحديد: 3٪ من القيمة اليومية

كما ترون، هذه الفاكهة غنية بشكل خاص بفيتامين سي والمنغني، حيث أن فيتامين سي ضروري للصحة المناعية وامتصاص الحديد والنمو والتطور، بينما يوفر المنغنيز خصائص مضادة للأكسدة ويساعد في النمو والتمثيل الغذائي.

أيضًا تساعد مضادات الأكسدة في منع الأكسدة في جسمك، مما قد يساعد في درء الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

يحتوي على مضادات الأكسدة لمكافحة الأمراض

الأناناس ليس غنيا بالعناصر الغذائية فحسب، بل إنه محمل أيضًا بمضادات الأكسدة، وهي الجزيئات التي تساعد جسمك على درء الإجهاد التأكسدي.

يحدث الإجهاد التأكسدي بسبب وفرة الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة التي تسبب تلف الخلايا المرتبط غالبًا بالالتهاب المزمن وضعف صحة المناعة وأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

الأناناس غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد والمركبات الفينولية، حيث تظهر دراستان للفئران أن مضادات الأكسدة للأناناس قد يكون لها تأثيرات واقية للقلب، على الرغم من نقص الأبحاث البشرية.

قد يساعد في الهضم

غالبًا ما تجد الأناناس يقدم جنبًا إلى جنب مع اللحوم والدواجن في بلدان مثل البرازيل، ومن المثير للاهتمام أن هذه الفاكهة تحتوي على مجموعة من الإنزيمات الهضمية تسمى البروميلين والتي قد تسهل هضم اللحوم، حيث يعمل البروميلين كبروتياز، والذي يكسر جزيئات البروتين إلى لبنات بناءها، مثل الأحماض الأمينية والببتيدات الصغيرة.

وبمجرد تكسير جزيئات البروتين، يمكن لأمعائك الدقيقة امتصاصها بسهولة أكبر، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من قصور البنكرياس، وهي حالة لا يستطيع فيها البنكرياس صنع ما يكفي من الإنزيمات الهضمية.

قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

السرطان مرض مزمن يتميز بنمو الخلايا غير المنضب، ويرتبط تقدمه عادة بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن، وتشير العديد من الدراسات إلى أن الأناناس ومركباته، بما في ذلك البروميلين، قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسات القديمة أن البروميلين قد يحفز الجهاز المناعي على إنتاج جزيئات تجعل خلايا الدم البيضاء أكثر فعالية في قمع نمو الخلايا السرطانية والقضاء على الخلايا السرطانية.

قد يعزز المناعة ويقمع الالتهاب

تم استخدام الأناناس في الطب التقليدي لعدة قرون، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات مثل البروميلين التي قد تعمل بشكل جماعي على تحسين المناعة وتقليل الالتهاب.

قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل

يصيب التهاب المفاصل أكثر من 54 مليون بالغ في الولايات المتحدة وحدها، حيث توجد أنواع عديدة من التهاب المفاصل، ولكن معظمها يتضمن التهاب المفاصل، وقد توفر خصائص البروميلين المضادة للالتهابات تخفيف الآلام لمن يعانون من التهاب المفاصل الالتهابي، حيث وجدت إحدى الدراسات أن مكملات البروميلين فعالة في تخفيف هشاشة العظام في أسفل الظهر مثل علاج الألم المنتظم.

قد يسرع الشفاء بعد الجراحة أو التمارين الشاقة

قد يقلل تناول الأناناس من الوقت الذي يستغرقه التعافي من الجراحة أو التمرين، بينما تساعد هذه الفاكهة في تجديد مخازن الكربوهيدرات بعد التمرين، فإن بعض فوائدها ترجع أيضًا إلى الخصائص المضادة للالتهابات للبروميلين.

أظهرت العديد من الدراسات أن البروميلين قد يقلل من الالتهاب والتورم والكدمات والألم الذي يحدث غالبًا بعد الجراحة، بما في ذلك علاج الأسنان والجلد، وقد يقلل بالمثل من علامات الالتهاب، علاوة على ذلك، قد يؤدي البروتياز مثل البروميلين إلى تسريع شفاء العضلات بعد التمارين الشاقة عن طريق تقليل الالتهاب حول الأنسجة العضلية التالفة.

من السهل إضافته إلى نظامك الغذائي

الأناناس حلو ومريح ويسهل إضافته إلى نظامك الغذائي، ومن السهل العثور على الفاكهة الطازجة في العديد من متاجر البقالة والأسواق، حتى خارج الموسم، كما يمكنك شرائها معلبة أو مجففة أو مجمدة على مدار العام، ويمكنك الاستمتاع بالأناناس بمفرده أو في العصائر أو على السلطات أو على البيتزا.

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