8 نصائح فنغ شوي للتخلص من الطاقة العالقة غالبًا ما يحدث أننا نبدأ في خوض الكثير من المعارك في المنزل ، ويبدو أن الطاقة السلبية تزداد يومًا بعد يوم أو أن شيئًا ما يحدث في منزلك.

للتخلص من المشاعر السلبية والترحيب بالطاقة الإيجابية فقط ، هناك عدد قليل من العلاجات التي تفتح الطاقة العالقة أو المحظورة ، وتترك ممرات للطاقة الإيجابية ، وتحدث تغييرًا جيدًا في حياتك الشخصية.

8 نصائح فنغ شوي للتخلص من الطاقة العالقة

1.دع الهواء النقي يدخل

تتمثل الخطوة الأولى للترحيب بالمشاعر الإيجابية والتخلص من السلبية منها في فتح جميع النوافذ والسماح بدخول الهواء النقي وإخراج الهواء الذي لا معنى له. ينصح الخبراء أيضاُ بهز البطانيات والوسائد والأغطية جيداً كل صباح أيضًا.

8 نصائح فنغ شوي للتخلص من الطاقة العالقة

2.حرق البخور

قم بإشعال البخور الطيب. هذا يجلب الصفاء والهدوء.

8 نصائح فنغ شوي للتخلص من الطاقة العالقة

3.الميرامية

هناك اعتقاد شائع في العديد من الثقافات أنه من خلال حرق الميرامية وتبخير جميع أنحاء المنزل برائحتها، يمكنك إزالة الطاقة السيئة. فقط أشعل الميرامية ثم أطفئ اللهب. يجب أخذ البخور المنبعث في جميع أنحاء المنزل بدءًا من الباب الأمامي ويسير في اتجاه عقارب الساعة. أثناء القيام بذلك ، تخيل كل تلك النوايا الحسنة لمنزلك.

8 نصائح فنغ شوي للتخلص من الطاقة العالقة

4.الكوارتز الوردي

استثمر في بلورات مثل الكوارتز الوردي والتورالين الأسود حيث يجلب الأول مشاعر إيجابية والأخير يزيل المشاعر السلبية أو يذوبها. ضع الكوارتز بالقرب من أجهزتك الإلكترونية.

8 نصائح فنغ شوي للتخلص من الطاقة العالقة

5.وضع الملح في الزوايا

رش القليل من الملح في جميع أركان غرفتك واتركه لمدة 48 ساعة. ثم قم بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية أو كنسها ورميها بعيدًا لأنها ستكون مليئة بالطاقة السلبية.

8 نصائح فنغ شوي للتخلص من الطاقة العالقة

6.استثمر في ديكورات دائرية أو طاولات

وفقًا لـ Feng Shui ، يجب ألا تحتفظ بأدوات حادة أو زوايا أو ديكور أو أثاث ذو اطراف خطيرة في المنزل. استثمر في أغطية المصابيح الدائرية والمزهريات والموائد المستديرة وصناديق المجوهرات المستديرة أو البيضاوية وما إلى ذلك لأنها تجلب طاقة إيجابية.

8 نصائح فنغ شوي للتخلص من الطاقة العالقة

7. التنظيف بالخل والماء

للحفاظ على الطاقة السلبية بعيدًا عن دخول منزلك ، املأ دلوًا صغيرًا من الماء المليء بالملح والخل الأبيض وعصير الليمون. بعد ذلك ، امسح جميع مقابض الأبواب والمقابض والنوافذ بهذا الخليط. كخطوة أخيرة ، اسكب الملح على جميع مداخلك وقم بتغطيته بمسحات. هذا سوف يبقي الطاقة السلبية بعيدا.

8 نصائح فنغ شوي للتخلص من الطاقة العالقة

8.التخلص من الفوضى

هذا هو أساس فنغ شوي لجميع الأغراض. لجذب الطاقة الإيجابية ، يجب أن تحافظ دائمًا على منزلك خاليًا من الفوضى ، بما في ذلك غرفة الدراسة أو محطة العمل. دع المكان يتنفس! سوف تشعر بخفة شديدة. تخلص من الأشياء المكسورة في منزلك أو أصلحها. مثل هذه الأشياء هي عوامل جذب رئيسية للطاقة السلبية.

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