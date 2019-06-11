كيف تقضي إجازة صيفية لا تنسى في المغرب؟

ووفقاً لموقع جريدة "ذا صن"، فإن كلفة إنشاء المنتجع تصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني، وهو من بين مشروعات الملك المغربي لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة سياحية رائدة.

ويتمتع المنتجع ببوفيه ضخم ومتنوع، على رأسها المأكولات المغربية وأبرزها الطاجن والكباب والزيتون والفواكه والخضروات والبيتزا، والمعجنات والكعك والحلوى، إذ يضم 14 مطعماً راقياً، أبرزها مطعم مغربي، ومطعم للمأكولات البحرية، ومطعم فرنسي، ومطعم للأكل البربري في خيمة.

كما يضم منتجع مازاغان، كل عوامل الترفيه على رأسها صالات رياضية للياقة البدنية وساونا ويوغا وجلسات تدليك ونادٍ صحي يضم 19 غرفة علاجية، بما في ذلك جناح من شخصين وحمّام مغربي مشابه للحمّام التركي، مع الاستمتاع بغرفة بخار يليها تقشير كامل للجسم والتدليك.

تطل غرف المنتجع على المحيط الأطلسي. ويعدّ هذا الفندق مكاناً رائعاً لقضاء عطلة صيفية عائلية، تحت الشمس الساطعة كبديل عن الزحام والضجيج في مدينة مراكش الأكثر شعبية في البلاد، كما يحتوي على ملعب وملهى ليلي وأكبر كازينو في المغرب، وأطول ملعب للغولف من 18 حفرة، ومنطقة حمّام سباحة محاطة بـ500 غرفة، وجناح عبر خمسة طبقات.

تؤمّن غرف الفنادق أكبر قدر من الراحة، وتضم شرفات فرنسية تطل على المحيط الأطلسي من جهة، وحمّام السباحة من جهة أخرى، وتمزج بين الديكور المغربي المعاصر والتقليدي الرائع، بالإضافة إلى الممرات الحجرية في المنتجع، والأسقف المزخرفة والقناطر.

يمتلك المنتجع ميزة كبيرة وهي قربه من مطار الدار البيضاء، بأقل من 90 كلم فقط، ويضم أنشطة عدّة مثل الكارتينغ وركوب الدراجات الرباعية، كما أن هناك مزرعة للحيوانات الأليفة مع الأرانب والحمير والأبقار.

أبرز ما يميز منتجع مازاغان، وجود شاطئ رائع بطول 7 كيلومترات على المحيط الأطلسي، الذي يوفّر رياحاً باردة تحت أشعة الشمس الحارقة.

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