البوابة – هل تخطط لزيارة مدينة نيويورك قريباً، انها المدينة الحلم بالنسبة للكثير من الناس عشاق التفاحة الكبيرة كما يطلق عليها، ولكن مع ذلك هناك نصائح هامة يجب أن تعرفها قبل زيارة مدينة نيويورك.

8 نصائح هامة قبل زيارة مدينة نيويورك

خطط مسبقا. قم ببعض البحث عن المدينة وما تريد رؤيته والقيام به قبل أن تذهب. سيساعدك هذا على تحقيق أقصى استفادة من وقتك وتجنب الشعور بالإرهاق. ضع في اعتبارك أفضل وقت للزيارة. يمكن أن تكون نيويورك مكانًا مزدحمًا ومكلفًا للغاية ، لذلك من المهم اختيار الوقت المناسب للزيارة. عادةً ما تكون مواسم الكتف (الربيع والخريف) خيارًا جيدًا ، لأنها أقل ازدحامًا والطقس لا يزال لطيفًا. احجز مكان إقامتك مبكرًا. يمكن أن تمتلئ فنادق نيويورك بسرعة ، خاصة خلال موسم الذروة. احجز فندقك في أقرب وقت ممكن للحصول على أفضل الأسعار والتوافر. احصل على بطاقة CityPASS سيتي باس. تعد هذه البطاقة وسيلة رائعة لتوفير المال عند الدخول إلى بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة، مثل مبنى إمباير ستيت ومتحف متروبوليتان للفنون والنصب التذكاري والمتحف 9/11. استخدم النقل العام. يعد نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك أفضل طريقة للتجول في جميع أنحاء المدينة. إنه سريع وفعال وبأسعار معقولة. المشي. نيويورك هي مدينة رائعة لاستكشافها سيرًا على الأقدام. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك رؤيتها والقيام بها ، وستشعر بشكل أفضل بالمدينة من خلال التجول. لا تخف من طلب المساعدة. سكان نيويورك ودودون ومتعاونون بشكل عام ، لذلك لا تخف من طلب التوجيهات أو التوصيات. كن على بينة بمحيطك. تعتبر نيويورك مدينة آمنة ، ولكن من الجيد دائمًا أن تكون على دراية بمحيطك ، خاصة في الليل.

استمتع! نيويورك مدينة مثيرة ومفعمة بالحيوية ولديها ما تقدمه للجميع. لذا استرخ واستمتع برحلتك!



فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي قد تجدها مفيدة:



لا تستأجر سيارة. تشتهر حركة المرور في نيويورك بأنها سيئة للغاية ، ومواقف السيارات باهظة الثمن. من الأسهل والأرخص التنقل باستخدام وسائل النقل العام.

جرب المطاعم الجيدة. يوجد العديد من المطاعم الرائعة في نيويورك ، لذلك لا داعي لتناول الطعام في سلسلة مطاعم.

كن كريماً. البقشيش متوقع في نيويورك. تتراوح الإكرامية ما بين 15-20٪ من الفاتورة.

كن مستعداً للطقس. يمكن أن يكون الطقس في مدينة نيويورك غير متوقع. تأكد من حزم طبقات من الملابس حتى تتمكن من التكيف مع درجة الحرارة.

لا تخف من الاستكشاف. من أفضل الأشياء في نيويورك هو أن هناك دائمًا شيئًا جديدًا لاكتشافه. لذلك لا تخف من التجول واستكشاف المدينة.

آمل أن تساعدك هذه النصائح في التخطيط لرحلتك إلى نيويورك. امضي وقتا طيبا!

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