9 أدوية تحفز الحموضة المعوية

ذلك الألم الحارق الذي يفور أعلى مريئك وحتى حنجرتك أحياناً يعرف باسم الحموضة المعوية، ويعاني كل شخص تقريباً من هذه الحالة المؤلمة في وقت ما من حياته، سواء بسبب الإجهاد.

وإذا كنت مصابة بالحموضة المعوية، فأقراص الدواء يمكن أن تكون أفضل أو أسوأ صديق لك، بعض الأقراص (مثل معدلات الحموضة) يمكن أن تسكن الحرقة المؤلمة بعد تناول أجنحة الدجاج الحارة أو شرب عدة أكواب من النبيذ.

الأقراص الأخرى التي تتناولها لحالات صحية لا تتعلق بالحموضة المعوية يمكن أن تزيد من مشكلة الحموضة أو تحفز الحموضة الموجودة بالاصل. هل دوائك يسبب الحموضة؟ هذا الدليل سيساعدك في اكتشاف الفاعل.

مخفف الالم آيبروفين:

منتجات ibuprofen الشائعة بدون وصفة طبية مثل Motrin وAdvil يمكن أن تزيد من إنتاج الحامض في المعدة. جربي acetaminophen (Tylenol) بدلا من آيبروفين.

أدوية تقوية العظام:

أدوية نخر العظام المعروفة تجارية باسم bisphosphenates بضمن ذلك alendronate (Fosamax) , ibandronate (Boniva)، وrisedronate (Actonel) يمكن أن تسبب الحموضة المعوية.

الأنواع الأحدث التي تؤخذ مرة واحدة أسهل وأخف على المعدة. على سبيل المثال Reclast ، يؤخذ مرة واحدة كل سنة، إذا كنت تأخذين حبة يوميا أو إسبوعيا، فننصحك بأخذ الدواء باكرًا في الصباح (قبل الأكل أو الشرب) فهذا قد يساعد على تقليل الحموضة المعوية.

أدوية ضغط الدم:

أدوية ضغط الدم المعروفة بحاجزي قناة الكالسيوم وحاجزي البيتا يمكن أن تثير الحموضة المعوية عن طريق تخفيف السدادة المريئية السفلى، التي يمكن أن تسمح لحامض المعدة بالتسرب إلى المرئ.

الأسبيرين:

قد يكون العقار العالمي الإعجوبة قادرا على علاج كل شيء من الصداع إلى النوبات القلبية، لكن لمرضى الحموضة المعوية يمكن أن يسبب مشكلة: فالاسبرين يزيد من حموضة المعدة.

الحبوب المنومة والمسكنات:

أدوية مثل Valium) diazepam) المصممة لتخفيف القلق وتحفيز الاسترخاء، يمكن أن تسبب استرخاء السدادة المريئية أيضا، الامر الذي قد يسبب الحموضة المعوية. بطى بطبقة واقية سب لا يحفز حموضةدة وعلى الاغلب بأن الامتلاء سوف يسبب ارتفاع نسبة الحمض وعودته الى المريء. أكثر جاذبية من غيرهن كما أن الاضطجاع بعد تناول هذه الادوية يمكن أن يهيج الجزر الحامضي.

مكملات الحديد:

تحفز أقراص الحديد على إنتاج خلايا الدم الحمراء، لكنها يمكن أن تسبب الجزر الحامضي أيضا.

إسأل طبيبك عن الملاحق البديلة، أو خفض إحتمالات الجزر بأخذ الاقراص وأنت تقف أو تجلس، لا تأخذ أي دواء وأنت نائم على ظهرك.

الأدوية المخففة للكآبة:

بعض الادوية القديمة المخففة للكآبة مثل imipramine) أو amitriptyline) قد Jساهم في الحموضة المعوية بإبطاء سرعة إفراغ المعدة. إذا لم تفرغ المعدة كما يفترض أن تقوم به، سيقوم الحامض والمنتجات الغذائية الآخرى بالبقاء لفترة اطول في المعدة وعلى الاغلب بأن الامتلاء سوف يسبب ارتفاع نسبة الحمض وعودته الى المريء. بشكل عام، الادوية النفسية الحديثة تعمل على نحو موجه ولها آثار جانبية معوية أقل.

المضادات الحيوية:

المضادات الحيوية مثل tetracylcine التي تستعمل لمعالجة الإصابات الجرثومية الشائعة يمكن أن تسبب الحموضة المعوية. إذا كنت تواجهين الحموضة المعوية وكنت بحاجة الى مضاد حيوي، فيفضل أن تستشير طبيبك للحصول على علاج مناسب لا يحفز حموضة المرئ والمعدة.

ملاحق البوتاسيوم:

في أغلب الأحيان تؤخذ هذه الملاحق للسيطرة على ضغط الدم العالي، لكنها يمكن أن تهيج بطانة المرئ.

ولكن لن يعاني كل مريض يأخذ البوتاسيوم من الحموضة المعوية، لتقليل فرصك، تأكد من أخذ الدواء وانت واقف وأشرب الكثير من الماء بعده. إذا استمرت الحرقة، اطلب من طبيبك وصف نوع آخر من ادوية ضغط الدم أو استخدام نوع مغطى بطبقة واقية.

ما الذي يسبب الحموضة المعوية؟

تحدث الحموضة المعوية عندما يحدث تهيج للبطانة المريئية لأن حامض المعدة يتسرب من خلال الصمام، المعروف باسم lower esophageal sphincter (LES) وتصل الى المريء .

وبالإضافة إلى الصمام الضعيف، التخمة، والضغط الأكثر من اللازم على المعدة (في أغلب الأحيان بسبب الحمل أو السمنة) يمكن أن يزيدا من مشكلة الحموضة المعوية.

الأطعمة التي تسبب ارتخاء الصمام يمكن أن تكون السبب أيضاً ومن هذه الأطعمة: الفاكهة الحامضية، مثل الحمضيات والطماطم، الثوم، البصل، الشوكولاته، القهوة والأشربة الأخرى الغنية بالكافيين، الكحول، النعناع، والأطعمة الدسمة. ويمكن أن يساهك الإجهاد والتدخين والأدوية في الحموضة المعوية و/ أو تحفيز إفراط إنتاج حامض المعدة، ولا تقلل من تقدير قوة ضيق الحزام أيضاً اللباس الضيق يمكن أن يضع ضغطاً كبيرًا على معدتك ويدفع بالحامض اعلى مريئك، أيضاً.

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