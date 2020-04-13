9 أطعمة تقوي صحة جهاز المناعي

الجهاز المناعي أهمّ أجهزة الجسم فهو المسؤول عن مقاومة الكائنات الممُرضة، مثل: البكتيريا، والفيروسات، والطفيليات، وغيرها، من خلال سلسلة من الخطوات التي تُسمّى الاستجابة المناعية، حيث ينتشر الجهاز المناعي في جميع أنحاء الجسم، ويتكوّن من مجموعة من الخلايا، والأنسجة، والأعضاء، التي تعمل جنباً إلى جنب لحماية الجسم، ويحافظ كذلك على صحة الجسم عبر الاستجابة المناعية.

ويمكن لبعض الأطعمة التي نتناولها أن تقوي صحة جهازنا المناعي، وبالتالي قد تقينا من بعض الأمراض، تعرف على هذه الأطعمة:

1- الكركم:

الكركم واحد من أفضل ما انتجته الطبيعة لتقوية مناعة جسمكِ، وهي نوع من التوابل المستخرجة من أعواد نبات الكركم الأصفر والمستخدمة بشكل كبير في الطبخ، ويعود الفضل لمركب الكركمين بداخله في تحسين استجابة الجهاز المناعي فهو مضاد قوي للأكسدة وللالتهابات.

2- الثوم:

يتفوق الثوم على معظم الأطعمة في مقاومته لنزلات البرد والوقاية من الأمراض، لذا فهو غذاء ممتاز لتحفيز جهازكِ المناعي.

3- البروكلي:

يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة القوية إلى جانب فيتامين جـ الأساسي في مقاومة الأمراض وخاصة نزلات البرد، لذا يجب أن تتناوليه بانتظام لتقوية مناعة جسمكِ.

4- الأسماك الدهنية أو زيت السمك:

بسبب محتواها العالي من الأوميغا3 التي تقلل من خطر الإصابة بالالتهابات كالتهاب المفاصل الروماتيدي وهو مرض مناعة ذاتية يسبب مهاجمة الجهاز المناعي لأجزاء صحية من الجسم عن طريق الخطأ.

5- الفلفل الأحمر:

الفلفل الأحمر من أفضل مصادر فيتامين جـ خاصة للأشخاص الذين لا يتناولون الفواكه لتجنب السكر فيها، وهو مقوي ممتاز لمناعة جسمكِ.

6- الحمضيات:

تتميز الحمضيات بغناها بفيتامين C وهي تشمل: الجريب فروت، البرتقال، اليوسفي، الليمون والكلمنتينا وغيرها.

ومن المعروف ان فيتامين ج يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويعتقد أنه يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تساعد على مكافحة العدوى. ويلجأ له الكثير من الأشخاص لعلاج البرد والزكام.

7- اللوز:

يحتوي اللوز على فيتامين (هـ) الذي يعتبر مفتاح نظام المناعة الصحي. إنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهذا يعني أنه يحتاج إلى امتصاص الدهون بشكل صحيح.

المكسرات، مثل اللوز، مليئة بالفيتامين ولديها أيضًا دهون صحية. وهو ايضا يمنع نزلات البرد ويعمل على مكافحتها.

8- الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة. ويحتوي على مستويات عالية من إيبيغالوكاتيشين غاليت (EGCG)، أحد مضادات الأكسدة القوية. وقد ثبت ان EGCG يعزز وظيفة جهاز المناعة.

يعتبر الشاي الأخضر أيضًا مصدرًا جيدًا للحمض الأميني L-theanine. وقد يساعد في إنتاج مركبات مكافحة الجرثومة في خلايا T الخاصة بك.

9- الزنجبيل:

قد يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب، والذي يمكن أن يساعد في الحد من التهاب الحلق وأمراض الالتهابات الأخرى. قد يساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف الغثيان.

قد يساعد الزنجبيل في تخفيف الألم المزمن وقد يمتلك خصائص خفض الكوليسترول.

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