نصائح غذائية لمصابي الكورونا

وجاءت النصائح الغذائية، التي نشرتها المنظمة الدولية، على حسابها في "تويتر"، بضرورة اتباع حمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات، التي قد تضر الشخص المصاب.
وأكدت المنظمة على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء (8 – 10) أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى.
مع أهمية تجنب شرب "كميات كبيرة من الكافيين وعصائر الفاكهة المحلاة وشراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة".
نقدم لكم أيضاً أهم 10 نصائح واجب اتباعها عند العودة إلى المنزل لتجنب فيروس كورونا:
- اخلع حذاءك خارج المنزل
٢- انزع ثيابك واغسلها جيدا بمفردها عند درجه حراره ٦٠-٧٠ درجه مئوية
٣- اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمده ٢٠-٣٠ ثانيه
٤- اغسل وجهك جيدا بالماء والصابون
٥- تخلص من القفازات والكمامات بطريقه آمنه
٦- اترك الأكياس الشرائيه لفتره ثم عد ترتيبها مع الاستمرار في غسل اليدين
٧- عسل المعلبات والمنتجات جيدا بالماء والصابون
٨- غسل الخضراوات بماء وخل وتجفيفها جيدا
٩- الاستمرار في مسح الأسطح وتعقيمها
١٠- تنظيف وتعقيم الهواتف المحمولة باستمرار