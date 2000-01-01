البوابة - أمطار نيسان تحيي الأنسان، وأطفال شهر أبريل هم أشعة الشمس الصغيرة التي تطل من خلال تلك السحب. هل تنتظرين مولوداً في شهر نيسان، إليك بعض الحقائق الممتعة عن طفلك وشهر ولادته.

8 حقائق عن مواليد شهر أبريل / نيسان

ما هو برج الأطفال المولدين في شهر أبريل؟

إذا ولد طفلك بين 1 أبريل و 19 أبريل ، فسيكون برجه الحمل ( ورمزه الكبش). إذا تخطى 19 أبريل ، فسيكون من برج الثور (ورمزه الثور).

مواليد برج الحمل

يُعرف برج الحمل بكونه ناريًا وعاطفيًا. كما انه يميل إلى القفز أولاً ثم النظر ثانياً (يمكن أن يُفسر ذلك على أنه تهور خلال المرحلة المبكرة من الطفولة). يعتبر برج الحمل أول برج على دائرة الأبراج ، لذلك فأن مواليد برج الحمل هم قادة بالفطرة ويزدهرون في المنافسة ويحبون الفوز. لكن هؤلاء المتفوقين يلعبون بجد أيضًا ، مما يجعل التواجد معهم أمر ممتعاً جداً.

مواليد برج الثور

يُعتقد أن الأطفال الذين يولدون تحت علامة برج الثور الفلكية يملكون تصميماً قوياً، وعقلانيون ، ولديهم ذوق لأرقى الأشياء في الحياة من (الطعام الفاخر ، الى الموسيقى الهادئة ، والتصاميم الفخمة). شخصيتهم الثابتة تجعلهم يمكن الاعتماد عليهم ... ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تجعلهم غير مرنين أيضًا. من المرجح أن يكبر أطفال برج الثور ليصبحوا أصدقاء مخلصين يقدرهم كل من حولهم!

8 حقائق عن مواليد شهر أبريل / نيسان

ما لا تعرفه عن مواليد شهر أبريل / نيسان

1. حجر حظ مواليد شهر أبريل

يملك أطفال شهر أبريل أثمن حجراً في العالم وهو الماس، الذي يرمز إلى الوضوح والصلابة. في الواقع ، تأتي كلمة Diamond من الكلمة اليونانية "adamas" ، والتي تعني "غير قابل للكسر" – وهي مثالية لطفل شهر أبريل.

2. يملك أطفال شهر أبريل زهرتان

يملك أطفال شهر أبريل زهرتان: زهرة الأقحوان والبازلاء الحلوة الرقيقة. إنهم يرمزون إلى البراءة والنعيم ، على التوالي.

3. أطفال شهر أبريل ينظرون إلى الجانب المشرق

يملك أطفال شهر أبريل / نيسان نظرة متفائلة على الحياة! وفقاً لبحث أوروبي فأن الأشخاص ذوو السلوك الإيجابي المفرط أكثر ميلاً للولادة في الربيع والصيف مقارنة بالأشهر الأخرى. ويعتقد مؤلفو الدراسة أن هذا قد يكون نتيجة موسم الولادة الذي يؤثر على النواقل العصبية التي تؤثر على الحالة المزاجية. وتعززه أشعة الشمس!

4. يميل أطفال أبريل إلى التمتع بصحة جيدة

وجد الباحثون في جامعة كولومبيا أن الولادة في أشهر معينة - بما في ذلك أبريل - مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض. يعتقد مؤلفو الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها قد تتعلق بالبيئة المحددة التي ولدوا فيها والتي يمكن أن تتأثر بمسببات الحساسية الموسمية وكذلك التعرض لفيتامين د. لكنهم سارعوا إلى ملاحظة أن هناك الكثير من العوامل الأخرى التي تؤثر على الصحة أيضًا (بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية).

5. الولادة في شهر أبريل/ نيسان نادرة جدًا

من غير المحتمل أن يحتاج طفلك الصغير إلى مشاركة عيد ميلاده مع طفل أخر في نفس الصف لأن أعياد الميلاد في أبريل ليست شائعة جدًا. اثنان فقط من تواريخ الميلاد في نيسان (أبريل) تعتبر الأكثر شعبية وهي مواليد (4 أبريل و 11 أبريل)، ويعد 1 أبريل من أقل أعياد الميلاد شهرة؟ ربما لأنه يوم كذبة أبريل، ولا يرغب أي أم وأب من ولادة طفلهم في مثل هذا اليوم!

6. يصل أغلب مواليد شهر أبريل إلى الإدارة

هل يمكن أن تظهر الأحرف C-E-O في الجزء العلوي من السيرة الذاتية لطفلك يومًا ما؟ وفقاً لبحث نُشر في مجلة إيكونوميك ليترز فأن مواليد شهري مارس وأبريل من المرجح أن يصبحوا مدراء تنفيذيين أكثر من أولئك الذين ولدوا في الأشهر الأخرى.

7. مولود شهر أبريل يتقن كل المهن

بينما ترتبط أشهر ميلاد معينة بمسارات وظيفية معينة - على الأقل وفقًا لإحدى الدراسات التي وجدت أن أطفال شهر يناير من المرجح أن يكونوا أطباء عاميين ، على سبيل المثال - لا يبدو أن الأطفال في شهر أبريل قد تم توجيههم لمهنة معينة. وهذا يعني بأنه من المرجح أن يتقنوا العديد من المهن دون الحصر.

8. مواليد شهر أبريل ممثلون رائعون

هناك الكثير من المشاهير الذين ولدوا هذا الشهر من أبرزهم جينيفر غارنر ، سيرشا رونان ، ليزو ، تشانينج تاتوم ، فاريل ، ديفيد أويلوو، ستيرلينج كيه براون ، كريستين ستيوارت ، ماندي مور ، كيت هدسون وآنا دي أرماس.

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