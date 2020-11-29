9 خطوات للحصول على بشرة جميلة قبل الزفاف 

تبذل العروس مجهودًا كبير لتجهيز احتياجاتها الخاصة قبل الزفاف بأسابيع وهو ما يجعل التعب والأرق يظهر على وجهها، ويفسد طلتها ليلة الزفاف.

قمنا بالإستعانة بخبراء التجميل والبشرة لمشاركتك 9 خطوات كفيلة بمساعدتك بالحصول على بشرة جميلة، جذابة ونضرة قبل موعد الزفاف:

تطهير البشرة:

إذا كنت تضعين المكياج بشكل يومي، احرصي على استخدام مطهر زيتي بحيث يقوم بإزالة المكياج وأي آثار أخرى باقية، بحيث يساعد على ترميم الخلايا التالفة في البشرة، ويساعد على إنتاج الجسم للكولاجين الصحي بعدها ضعي مطهر كريمي باستخدام قطعة قماش قطنية لتدليك بشرتك به، دون المبالغة بالفرك لكي لا تفقد البشرة رطوبتها الطبيعية.

مستحضر تلوين البشرة:

هل من المفترض إستخدام هذا المستحضر أم لا؟

قد يكون هذا السؤال مربكاً للبعض، ولكنه دائماً يعود لإختياراتك الشخصية, كما أن هذا المستحضر لا يتسبب بأية أضرار لخلايا البشرة، ولكن فقط إذا كان خالياً من الكحول, وملائماً لنوع بشرتك، كما أن بعض الأنواع منه تكون غنية بمواد تساعد على ترطيب البشرة.

قومي بتقشير بشرتك:

يمكنك القيام بتقشير للبشرة مرة أو مرتين إسبوعياً بإستخدام مقشر جيد للمساعدة على التخلص من خلايا الجلد الميتة وترطيب البشرة بشكل عام، كما يساعد على تسريع عملية نمو الخلايا البشرة الجديدة عوضاً عن الخلايا الميتة.

ترطيب البشرة:

وتعتبر من أهم الخطوات التي يجب مراعاتها، بحيث يجب أن تعرفي ما يناسب بشرتك والأكثر إمتصاصاً من مواد ومكونات، ويمكنك اللجوء إلى المستحضرات المصنوعة من مكونات طبيعية فهي عادة الأكثر فائدة وترطيباً للبشرة.

هل أنت بحاجة للسيروم؟

قد تكون أي خطوة إضافية مستهلكة للوقت، ولكن عليك دائماً أن تنظري إلى فوائد أي خطوة أو نصيحة مسبقاً، إن السيروم يعد من المنتجات الأكثر تركيزاً، بحيث أن وصوله للبشرة وامتصاصه داخلها يؤدي بالنتيجة إلى وصول كمية أكبر من المغذيات، وقد يكون إستخدامه مثالياً خاصة إذا كنت تملكين بشرة دهنية، فهو يعتمد بمكوناته على الماء.

تدليك الوجه:

يساعد على تقليل التوتر والضغط للعروس، من خلال عدد معين من الجلسات قبل يوم زفافك بإسبوع تقريباً، ولاحظي الفرق الذي ستضيفه هذه الجلسات لبشرة وجهك، فهي تقوم بدعم عملية ضخ الدم للأوردة الدموية في الوجه مما يساهم في تحسين عمل الدورة الدموية بشكل عام والتخلص من التوتر.

علاجات للعين:

قد تكون شرائح الخيار أقل الطرق تكلفة لمعالجة مشاكل العينين وما تحت العينين، داومي عليها قبل أسبوعين من زفافك لاخفاء انتفاخات وسواد حول أو تحت العينين.

التقشير بإستخدام المواد الكيميائية:

تستخدم هذه المستحضرات للقيام بتقشير كامل للبشرة، بحيث تبدأ البشرة بالتقشير حال وضع هذه المواد عليها, وبالتالي تظهر طبقة جديدة ناعمة من البشرة وحساسة، لذا يجب التعامل معها بلطف كبير وعدم تعريضها للشمس، ولكن حاولي اللجوء إلى شخص مختص في حال أحببت إجراء هذه الخطوة.

النوم الكافي:

يجب علي ألا تستخفي أبداً بفوائد أخذ قسط كافي من النوم خلال الأسابيع التي تسبق يوم زفافك, ويوجد العديد من المنتجات التي تساعدك في الحصول على ليلة هنيئة ومريحة، وأنا شخصياً أفضل الخزامى بالنسبة لي, مع إرتداء قناع على العينين لكي يمنع مرور أي مصدر للضوء، أو حمام دافيء وكوب ساخن من الحليب يمكن أن يصنعان المعجزات، ما عليكِ إلّا أن تجربي.

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