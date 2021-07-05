9 طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي

هل تعاني من بشرة الصدر المترهلة؟ هل يوجد مواد طبيعية تساعدك في الحصول على بشرة ثدي مشدودة؟ هل يوجد تمارين لتقوية وتكبير عضلات الثدي؟

يعتبر العناية بجمال الثدي وتحسين بشرته أمر مهم جداً تماماً كما تهتمّين ببشرتك،كل امرأة تحلم في الحصول على ثدي جذاب ومشدود وخالي من الترهلات.

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي، يجب الإبتعاد عن استخدام المياه الساخنة مباشرةً على منطقة الثدي للعناية ببشرة الصدر وشكله، لأن تتعرّض للجفاف وبالتالي تظهر التجاعيد بشكل أسرع.

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي،عزيزتي احرصي على تناول الأطعمة الصحية، حيث إن كنت تريدين الحصول على ثدي أكبر يمكنك الاهتمام بتناول بعض الأطعمة الصحية مثل الحليب والمكسرات والبابايا والحلبة والأفوكادو ويمكن إضافتها على وجباتك اليومية.

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي،تمارين الثدي على تقوية وتكبير عضلات الثدي تعطي ثدييك مظهراً جميل ومشدوداً كل ما عليكِ فعله هو الاستلقاء على بطنك بحيث تلامس كفاكِ الأرض، وقومي بدفع جزعك إلى الأعلى مع مراعاة أن يكون ظهرك مفروداً، وإذا كنت مبتدئة، يمكنك تثبيت ركبتيك على الأرض، وكرري هذا التمرين من ٥ إلى ١٠ مرات، كما يمكنك زيادة عدد المرات تدريجياً مع الوقت.

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي، التدليك بشكل منتظم التي تعمل على زيادة حجم صدرك عمل جلسة تدليك بصورة مستمرة بعد الاستحمام مباشرة، فذلك سيساعدك على تنشيط الدورة الدموية، وتحسين مظهر ثدييك، وإعطائهما الحجم المثالي.

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي،ارتداء حمالات الثدي يجعل ثديك أصغر حجماً، مما يؤثر عليه، لذا تجنبي ارتداءها في المنزل وأثناء النوم للحصول على الثدي المثالي.

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي،احرصي دومًا على النوم على الظهر لأنه النوم على البطن يتسبب فى الظهور المبكر لثنيات وتجاعيد الثدي، أما النوم على الجنب فيمك أن يسبب ترهل الثدي وهي أول الأشياء التى تتمنين عدم حدوثها على الإطلاق. لهذا من المفضل النوم أكثر على الظهر.

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي،بشرة الثدي تحتاج إلى الترطيب المنتظم كباقي أجزاء الجسم، لذا ادهني منطقة الثدي بكريم مرطب عال الجودة قبل الاستحمام أو بعد الاستحمام مباشرة، فهذا سوف يضمن لك الحصول على بشرة مشرقة وحريرية الملمس.

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي،أغلب النساء لا يحرصن على فرد ظهرهن أثناء المشي أو الجلوس، وهو ما لا ينتج عنه فقط مشكلات صحية للظهر والصدر ولكنه سوف يؤثر على جمال وجاذبية الثديين. حافظي على استقامة ظهرك وتمتعي بثدي مشدود ومليء بالأنوثة والجاذبية.

طرق طبيعية لتحسين بشرة الثدي،شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب ماء يومياً للحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف، وبذلك تحصلين على بشرة صحية وبعيدة عن ظهور التجاعيد المبكرة خصوصاً في منطقة الثدي.

أطعمة تساعد على تكبير حجم الثدي

حليب الصويا يحتوي حليب الصويا على مادة الايسوفلافون، التي تساهم في زيادة هرمون الإستروحين بجسم السيدات، ما يساعد على زيادة حجم الثدي.

المكسرات

حليب الأبقار

البابايا

الخضروات الورقية

المأكولات البحرية

بذور الكتان

الفواكه

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