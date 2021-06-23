إليكِ أهم العلاجات المنزلية التى يمكنك استخدامها للتخلص من حب الشباب

حب الشباب ليس مجرد مرض يصيب المراهقين، حيث يمكن أن يحدث في أي مرحلة عمرية. على الرغم من أن حب الشباب عند البالغين أقل شيوعاً من حب الشباب في سن المراهقة، إلا أنه يصيب النساء أكثر من الرجال ويمكن أن يحدث غالباً أثناء انقطاع الطمث عندما تكون الهرمونات غير متوازنة.

ووفقاً لموقع هيلث لاين الطبي، فإن 25 ٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 49 عاماً يعانين من حب الشباب. كما الاختلالات الهرمونية التي تحدث مع سن البلوغ هي أيضاً من أسباب ظهور حب الشباب لدى المراهقين، لكن كيف يمكنك علاج حب الشباب بالطرق الطبيعية ؟

في حين أن الهرمونات هي السبب الأساسي لمعظم حب الشباب، فإن البشرة الدهنية هي نتيجة للهرمونات، والزيت هو ما يلهب الجلد ويسبب تكوين حب الشباب. حيث تحفز الهرمونات إنتاج الزهم، وهي مادة دهنية توجد في الغدد الدهنية. لذا، فإن الحيلة تكمن في التحكم في الزيوت التي تسبب انسداد المسام، والتي بدورها تساعد في علاج حب الشباب والوقاية منه.

فيما يلي، أبرز العلاجات المنزلية التى يمكنك استخدامها للتخلص من حب الشباب:

صودا الخبز

صودا الخبز الموجودة في ثلاجتك لامتصاص الروائح يمكن أن تفعل المعجزات لحب الشباب. ويعد قناع صودا الخبز طريقة رائعة لفتح المسام المليئة بالزيت. كما أنه من السهل للاية القيام به.

الطريقة: خذ ملعقة صغيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الماء الدافئ واخلطهم جيداً لتشكيل عجينة. إذا لم يكن ذلك كافيًا لتكثيف العجينة، أضف ملعقة صغيرة أخرى من صودا الخبز، لكن ليس أكثر من ذلك. ثم، ببساطة ضعى الخليط على وجهك، انتظري لمدة 10 دقائق ثم قومى بغسل وجهك بالماء البارد.

خل التفاح

يمكن لخل التفاح الذي تستخدمه لصنع تتبيلات السلطة الخاصة بك أن يساعد أيضاً في علاج حب الشباب. "إنه أفضل دواء قابض في الطبيعة لأنه يساعد على موازنة درجة حموضة البشرة، مما يجعلك أقل دهنية وأقل جفافاً".

ولاستخدام خل التفاح، ضعى ملعقة من الخل مع أربعة معالق من الماء، ثم قومي بغمس كرة قطنية في هذا الخليط، وضعيها علي وجهك، أو يمكنك وضع الخليط داخل بخاخ.. وتذكرى انه لا دعى لغسل وجهك.

العسل

ينصح الخبراء باستخدام العسل لعلاج ندبات حب الشباب. ولكن يجب عليكى أن تخلطيه مع بعض المكونات البسيطة الأخرى أولاً، الصبار وملعقة صغيرة من دقيق الحمص وقليل من الكركم لعمل عجينة. بعد ذلك، مثل قناع صودا الخبز، ضعى الخليط علي وجهك انتظري لمدة 10 دقائق ثم قومى بغسل وجهك بالماء البارد. يمكنك بعد ذلك فرك وجهك بمكعب ثلج على لمدة نصف دقيقة لتخفيف احتقان الوجه.

الثوم

تنصح مجلة Medical News Today باستخدام الثوم لمنع وتقليل الالتهابات، والتي بدورها يمكن أن تعالج حب الشباب والوقاية منه. ومع ذلك، يجب عليكي عدم وضع الثوم مباشرة على الوجه، حيث يمكن أن يسبب تهيجًا. بدلاً من ذلك، يمكنك إضافة فصوص الثوم النيئة إلى طعامك أو تناول حبوب الثوم.

ملح الطعام

أخيرًا، يعمل ملح الطعام البسيط أيضًا كعلاج طبيعي لحب الشباب، حيث تعمل هذه الحبوب الدقيقة علي التنظيف بعمق، وإزالة خلايا الجلد الميتة، وترطيب الجلد، ويسحب السموم من المسام، مما يجعله خياراً رائعاً بشكل خاص لمنع حب الشباب.

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