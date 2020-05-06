9 طرق لإزالة الذقن المزدوج... ومن بينها التثاؤب

يمكن إخفاء دهون أي جزء من الجسم بارتداء الملابس، باستثناء دهون الذقن الذي لا مفر منها، حيث تظهر نتيجة زيادة الوزن، أو ترهل الجلد بسبب الشيخوخة، مما يشوه المنظر الخارجي للشكل، و يؤثر بشكل سلبي على الصحة، كالتعرض لبعض الآلام الفك الشديدة، و لتجنب ذلك لابد من اتباع بعض الطرق الآتية:

1- مضغ العلكة

للحفاظ على تناغم عضلات الوجه و الخدين و الذقن, يفضل ممارسة مضغ العلكة يوميًا ولمدة أسبوع كي تبدأ آثاره التحسن بالظهور، بالإضافة إلى تحسين النفس، ومنع تسوس الأسنان.

2- الضحك

لا يعتر الضحك مفيدًا للقلب فقط، وإنما يساعد في التخلص من دهون الذقن المزدوجة بشكل واضح، وذلك لقيام الأشخاص بتحريكه صعوداً وهبوطاً.

3- تمارين الذقن

يمكن تطبيق هذا التمرين عندما يكون الأشخاص لوحدهم، وذلك بفتح الفم بشكل واسع، وسحب اللسان خارجاً، والبدء بتحريكه بشكل دائري, و لمدة 60 ثانية، لفترة نصف ساعة حتى يتم الحصول على النتائج المطلوبة.

4- القبض أو الشد على الأسنان

وذلك بإطباق الأسنان بإحكام على بعضهم البعض, مع إعطاء ابتسامة عريضة، و لمدة عشر ثواني على الأقل يومياً، للمساعدة في التخلص من دهون الذقن.

5- كرة التنس

تعتبر من التمارين الفعالة جدًا للتخلص من الدهون، عن طريق وضع الكرة تحت الرقبة وتثبيتها بالذقن، والضغط عليها بإحكام، مع التكرار لمدة عشر مرات على الأقل.

6- التثاؤب

غالبا ما تزيد حالات التثاؤب عند الأشخاص بشكل مزعج، إلا أنها تعد من أفضل الممارسات و التمارين التي تساعد في حرق دهون الذقن المزدوجة.

7- أقنعة الوجه

تستخدم بعض أقنعة الوجه كوسيلة للتخلص من الدهون الزائدة حول منطقة الذقن، كقناع بياض البيض مع العسل, الذي يساعد في شد الجلد حول منطقة الذقن، إضافة إلى قناع النعناع للتخلص من ترهل الجلد.

8- تحسين طريقة الجلوس

تساهم طريقة الجلوس في ظهور دهون الذقن، لذا ينصح بالجلوس والظهر مستقيم، لمساعدة الكتفين والذقن على البقاء بشكل مرتفع, مما يساعد على فقدان الدهون بسرعة.

9- التدليك بالزبدة

يمكن فرك وتدليك الذقن والرقبة بزبد الكاكاو، لعدة دقائق قبل النوم، مع تكرار العملية في الصباح قبل أخذ حمام، للمساعدة في تخفيف الوزن الزائد للذقن.

هنالك عاملين لظهور الذقن المزدوجة:

أوّلاً: العامل الوراثي حيث يمكن أن تظهر لدى صغار السن و تزداد طبعاً مع تكدّس الدهون وزيادة الوزن.

ثانياً: عامل التقدم في السن حيث يترهّل الجلد بعد سن الخمسين لدى بعض النساء فتظهر الذقن المزدوجة.

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