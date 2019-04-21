9 فوائد لشرب ماء الورد في الصباح

إن القيمة الصحيّة والغذائية لماء الورد أنّه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الضروريّة مثل فيتامينH، وفيتامينD، وفيتامينC، وفيتامينB3، وفيتامينA، ويحتوي أيضاً على موادّ مُضادة للأكسدة، وقليل من السُعرات الحراريّة، ويحتوي على نِسبة قليلة من البروتينات، ويدخل في تركيب هذا الماء مركّبات مهمّة مثل مركّبات الفلافونويد.

ومن فوائد شرب ماء الورد في الصباح:

1- يقلّل التوتر العصبي ويجلب الراحة النفسيّة إذا تمّت إضافة عدة نقاط من ماء الورد مع مشروب ساخن مثل الشاي وشربه في الصباح.

2- يقلل من خطر التهاب البلعوم والحلق إذا تمّ شربه على شكل شاي ماء الورد.

3- يخفض الحرارة ويساعد الجسم على بقاء حرارته ضمن المستويات الطبيعيّة.

4- يبعد عمليّة تلبّك المعدة ويقضي على المغص المعويّ.

5- يطرد الطفيليّات والبكتيريا الضارة من الجسم عند شرب شاي ماء الورد.

6- ينشّط الجهاز البوليّ وينشّط عمل الكلى بمجرد شرب ماء الورد مخلوطاً بالماء العاديّ.

7- شرب ماء الورد على الريق مع عصير البرتقال الطبيعيّ ينشّط القدرة الجنسيّة للرجال.

8- يقوّي الجهاز المناعي في الجسم. يحرق الدهون ويتمّ ذلك عند خلط ماء الورد مع مشروب الزنجبيل في كل صباح محلّى بالعسل.

9- يمنع النوبات القلبيّة وينشّط القلب ويبعد السكتات القلبية عند شرب نقاط محدودة منه كلّ صباح.

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