9 من فوائد قشور الرمان المذهلة للجسم

قد يساعد الرمان وعصيره في تحسين ضغط الدم وجلوكوز الدم ومستويات الكوليسترول،وفي الحقيقة تشكل قشور الرمان حوالي 50٪ من الفاكهة، حيث أنها تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من العصير.

وعادة ما يتم التخلص من قشور الرمان ويعتقد أنها غير صالحة للأكل، ولكنها في الواقع تستخدم بانتظام للحصول على الفوائد الصحية والتجميلية في الطب الأيورفيدي، وهي ممارسة بديلة لها جذور في الثقافة الهندية.

وبعد فصلها عن الفاكهة، يمكن تجفيف قشور الرمان وطحنها في مسحوق ناعم ليتم نقعها في الماء الساخن واستهلاكها كشاي أو خلطها بالماء لعمل عجينة، بحيث يتم تطبيقها موضعياً على الجسم، كما يمكن أيضًا شراء المسحوق كمكمل، وبفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة، تقدم قشور الرمان العديد من الفوائد، وفيما يلي 9 من فوائد قشور الرمان الصحية للجسم.

فوائد قشور الرمان للجسم

تساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية

قشور الرمان غنية بمضادات الأكسدة والبوليفينول، وقد ثبت أنها تعالج فرط التصبغ، وهي حالة تتميز ببقع داكنة من الجلد، ووجدت إحدى الدراسات التي تضمنت متطوعين يعانون من فرط التصبغ أن وضع أقنعة الرمان والمصل يوميًا لمدة شهر تقريبًا ساعد في تخفيف مناطق فرط التصبغ دون أي آثار جانبية ضارة.

أيضًا، يُعتقد أن العجينة المصنوعة من مسحوق قشور الرمان والماء يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب وأمراض الجلد الأخرى، على الأرجح بسبب المستويات العالية من مضادات الأكسدة.

تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

قد تقلل قشور الرمان من عوامل الخطر للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، حيث وجدت إحدى الدراسات الصغيرة التي استمرت 30 يومًا أن المكملات مع 1000 مجم من مستخلص قشور الرمان تحسن مستويات الكوليسترول والسكر في الدم بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة من خلال العمل كعامل مضاد للالتهابات.

تحمي من فقدان السمع

الإجهاد التأكسدي هو عامل مساهم عندما يتعلق الأمر بفقدان السمع المرتبط بالعمر، ونظرًا لأن قشور الرمان تحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحماية من التلف التأكسدي، فقد تساعد في منع فقدان السمع.

تحسن وظائف المخ

تم اقتراح أن الإجهاد التأكسدي يلعب دورًا في تطور مرض الزهايمر، ونظرًا لأن قشور الرمان تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فقد تساعد في تحسين نوعية الحياة لدى المصابين بهذه الحالة.

قد يكون لها خصائص مكافحة للسرطان

تحتوي قشور الرمان على كميات عالية من punicalagin، وهو بوليفينول ثبت أن له خصائص مضادة للسرطان، وفي إحدى الدراسات، وجد أن مستخلص قشور الرمان علاج واعد لسرطان البروستاتا بسبب قدرته على التسبب في موت الخلايا السرطانية.

أيضًا في خلايا سرطان الثدي والفم والقولون، أظهر الرمان تأثيرًا مضادًا للتكاثر، مما يعني أنه يساعد على إبطاء أو وقف انتشار الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن قشور الرمان قد يكون مفيدًا لسرطان الكبد وله خصائص حماية الكبد، وذلك بفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة.

قد يحسن صحة الأسنان

عند استخدامه في غسل الفم في دراسة شملت 30 متطوعًا، ثبت أن قشور الرمان تساعد في منع تراكم البلاك، ومع ذلك، كانت هذه دراسة قديمة، ولم تعتبر النتائج مهمة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث، أيضًا وجدت دراسة قديمة أخرى أن غسول الفم الذي يحتوي على مستخلص قشور الرمان يمنع تسوس الأسنان لدى مجموعة.

لها خصائص مضادة للبكتيريا

يستخدم قشر الرمان كغسول للفم في بعض البلدان للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق وعلاجه، في حين أن الخصائص المضادة للبكتيريا لقشر الرمان مقبولة من قبل العلم، إلا أن الدراسات التي تؤكد فعاليتها في علاج التهاب الحلق غير موجودة، وهناك فائدة أخرى لهذه الخصائص المضادة للبكتيريا وهي قدرتها على المساعدة في التئام الجروح ومكافحة العدوى.

تساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة مناعية ذاتية تنطوي على التهاب في المفاصل، ويُعتقد أنه بسبب خصائص الرمان المضادة للأكسدة، فقد تلعب دورًا في تقليل شدة المرض، ووجدت إحدى الدراسات أن punicalagin، وهي مادة موجودة في قشر الرمان، تمنع التهاب المفاصل وتلف الغضروف.

تساعد في منع فقدان العظام

أشارت بعض الأبحاث المبكرة والدراسات الحيوانية إلى أن قشور الرمان قد تساعد في منع فقدان العظام وقد تساعد أيضًا في تجديد أنسجة عظمية جديدة، أيضًا وجدت دراستان أجريت على الفئران أن جميع أجزاء نبات الرمان، بما في ذلك القشور، منعت فقدان العظام، على الأرجح بسبب ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة.

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