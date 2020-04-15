9 نصائح لتكوني سيدة راقية في المجتمع

يرتبط مفهوم الرُقي لدى المرأة في السلوكيات التي تقوم بها، فيجب أن تكون المرأة مهذبة الأخلاق، ومراعية لمشاعر الآخرين، وتهتم لكرامتها، وتبتعد عن التكبّر، والعناد.

كما تقول أميرة حبراير الخبيرة النفسية إن المرأة تصبح سيدة فقط عندما يكون لديها جميع خصائص السيدة. فالسيدة لديها ما يكفي من احترام الذات واحترام الآخرين أيضاً. كما أن لديها ما يكفي من الثقة والحزم. بالإضافة إلى ذلك، فإن صفات الوداعة، الأناقة، والرقي تنعكس من شخصيتها. فالتصرف كسيدة يتطلب بعض المهارات. والنصائح التالية، ستساعدك على اكتساب هذه المهارات والتصرف كسيدة راقية.

نصائح لتصبحي سيدة راقية

1 - السيدة الراقية تهتم بنظافتها الشخصية، لذا يجب أن تداومي على الاستحمام واحرصي على استخدام شامبو ووسائل استحمام ذي رائحة ذكية، ولا تنسي أن تهتمي بنظافة أسنانك، كما يجب أن تعتني بنظافة أظافرك وداومي على تجديد طلاء أظافركِ باستمرار.

2. يدلّ المظهر الخارجي على شخصية الإنسان، وبما أننا في عصر يهتم بالمظهر أنصحك بالاهتمام بطريقة لباسك، فالسيدة الراقية لا تلبس الملابس غير المحتشمة، لذا يجب أن تلبسي ملابس أنيقة محتشمة، ويجب أن تكون ملابسك تلائم المكان الذي تذهبين إليه ولا تنسي أن يكون حذاؤك وحقيبتكِ تناسب ما تلبسينه.

3. ينصح الخبراء بأن تكون قصة شعرك ولونه تناسب شكل وجهك ولون بشرتكِ فلا بأس من استشارة خبير التجميل لتحديد ما يناسبكِ، وحاولي أن تضيفي لمسات عصرية لتسريحة شعركِ ستبدين سيدة راقية وعصرية.

4. تضع السيدة الراقية مساحيق التجميل المناسبة للمكان الذي تذهب إليه، فمن غير اللائق وضع الكثير من المكياج عند ممارسة الرياضة أو عند التعزية، ومن غير اللائق عدم التبرج في المناسبات الرسمية، حاولي أن تراعي ذلك واعتمدي بحياتك اليومية على وضع المكياج الهادئ.

5. لا يكفي أن يكون مظهرك الخارجي يبدو راقياً يجب أن تكون أفعالك وسلوكِ راقية أيضاً، لذا يجب أن تبتعدي عن الغيبة والنميمة ويجب ألا تسيئي لسمعة الناس حتى ولو كان الجميع يتحدث بالسوء عنهم.

6. المرأة الراقية هي امرأة واعية تستطيع أن تكظم غضبها في المواقف المستفزة، وأنتِ كوني مثلها مهما تعرضت لموقف مستفز اكبحي غضبك وحافظي على هدوئك وابتسامتك.

7. السيدة الراقية تحترم آداب الحديث مع الناس فهي تنتقي كلماتها بعناية وتتحدث مع الناس بهدوء، تنصت لهم وتعقب على أحاديثهم بلطف كما أنها لا ترفع صوتها ولا تستخدم الكلمات السوقية وتراعي المستوى الثقافي والاجتماعي للناس، فإذا أردت أن تصبحي راقية كوني مثلها واحترمي آداب الحديث مع الآخرين.

8. المرأة الراقية هي التي تحرص على الاطلاع على آخر المستجدات في عالم السياسة، الفن، الأدب، الموضة، الرياضة، المعرفة، التكنولوجيا فاحرصي سيدتي على مواكبة آخر الأخبار حتى يكون لديك بعض المعلومات المفيدة عن كل شيء.

9. أن تكوني راقية لا يعني أن تكوني متصنعة، فالرقي لا يعني أن تصبحي امرأة بعقلية القرون الوسطى، لذا أنصحك بأن تكوني مرحة تحب المزح والمغامرة فأنت بذلك ستكسبين محبة واحترام كل من حولكِ.

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