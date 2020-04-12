4 طرق بسيطة لتقوية علاقتك بعائلتك أثناء الحجر المنزلي

أجبر الحجر المنزلي الأمهات والآباء على البقاء في المنزل طوال اليوم، وبالتأكيد من الصعب دائما العثور على ألعاب أو طرق جديدة لقضاء الوقت وتجنب العصبية داخل الأسرة بأكملها في هذه الأيام الصعبة بعد تفشي فيروس كورونا وتقييد الحركة وضرورة البقاء في البيت.

وأدى قضاء معظم الوقت في المنزل إلى زيادة الوقت الذي تقضيه مع أفراد عائلتنا، وقد يذكرك ذلك بحقيقة أن عائلتك فقط هي التي بجانبك فى السراء والضراء، وهذه فرصة لقضاء العديد من الأيام مع عائلتك، ومن الأفضل عدم إضاعتها.

ويجب علينا جميعًا أن نعترف أنه بعد فترة من التواجد في المنزل مع نفس الأشخاص يمكن أن يصبح الأمر محطماً للأعصاب، وبدلاً من القتال مع بعضكم يجب بناء علاقتك مع عائلتك.

وفي هذا المقال نقدم لكم بعض الطرق التي يمكنك من خلالها ضمان إحياء علاقتك مع عائلتك أثناء الحجر المنزلي:

1- عبر عن امتنانك

عبر عن امتنانك قدر الإمكان لكل الوقت الرائع الذي قضيته معًا في الماضي والحاضر، فمن الواضح أن هذه هي الخطوة الأولى ليس فقط لإحياء العلاقة ،ولكن أيضًا لجذب وفرة في العلاقات بشكل عام، وهذا سيبرز أفضل ما لديك أنت وشريكك ، ويرتقي بالعلاقة إلى مستوى عالٍ جديد.

2- التأمل مع عائلتك

من أفضل الطرق لخفض مستويات التوتر لدى الجميع هي الجلوس والتأمل لمدة 15 دقيقة يوميًا، يمكنك أن تبدأ يومك من خلال اختيار بعض التأمل وتثق بنا، سيكون الباقي أسهل بكثير في الوصول إليه.

3- اشرك أطفالك في مهامك

اسأل أطفالك عما يريدون تناوله ؛ الأفضل من ذلك ، أخبرهم أن يقرروا ما يجب أن يكون في القائمة. اختر بعض الفنون والحرفية معهم أو حاول لعب بعض ألعاب الطاولة، من المؤكد أن هذه الأشياء ستعزز الروح المعنوية وستضمن أيضًا ألا يشعر أطفالك بالملل.

4- المساعدة في الأعمال الروتينية

على الرغم من أن غسل الأطباق الخاصة بك ، والمساعدة في تقطيع الخضروات، وإعداد الطعام، وتنظيف المنزل، وتنظيم الخزانة، وغسل الملابس قد تبدو وضيعة للكثيرين، إلا أنها تُظهر الأزواج والزوجات أنهم متورطون ومتصلين ببعضهم البعض.

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