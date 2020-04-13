رسائل عيد الفصح 2020

يعتبر عيد الفصح من الشعائر الدينية المسيحية، فيحتفل فيه المسيحيون لاعتقادهم وإيمانهم أنّه الوقت الذي قام به نبي الله عيسى عليه السلام من الموت بعد صلبه بثلاثة أيام، حيث يُعتقد أنّه توفي يوم الجمعة السابقة لعيد الفصح وهي ما يُطلق عليها الجمعة العظيمة، ثمّ قام يوم الأحد، ويُعدّ أحد الفصح أكثر أيام العام توجهاً للكنائس وأداء الصلوات فرحةً من المسيحيين بقيام يسوع عليه السلام؛ فيُعتقد بأنّ صلبه وموته وقيامه دلالة على أنّه قد تحمّل الخطيئة عن المؤمنين به وبذلك قد اشترى لهم الغفران.

جرت العادة على أن يداول الأصدقاء والأحباب الرسائل والمسجات التي تعبر عن مشاعرهم في المناسبات الجميلة، ولكل من يبحث عن رسائل قصيرة مميزة ليرسلها للأهل والأصدقاء في عيد الفصح، إليكم أجمل الرسائل:

- من بستان يسوع وريحانة أهديك الورد بكل ألوانه وأهنيك بالعيد قبل آوانه.

- يا زهرة في البستان يا جميل كأرز لبنان كل يوم وأنت قلبك بالمسيح مليان.

- خير وحب، وفرحة قلب، ونعمة رب، عيد سعيد يا أطيب قلب.

- يا طيور العذرا زوريهم، وبماء الورد رشيهم، وبعيد القيامة هنيهم، يا ملائكة السماء زوريهم، وقبل الناس فرّحيهم، وبقيامة المسيح هنيهم.

- بالأمس يموت، واليوم نور، والأحد قام، وزلزل القبور المسيح، قام بالحقيقة قام عين ربنا شايفاك وبأيده ماشي معاك وقلبة يشتاق سكناك .

- العذراء بثوبها تغطيك ألب بنوره يحميك يسوع بقلبه مخليك وبقيامتة أهنيك مع لحظات قيامة يسوع تنطفي شموع وتشتعل شموع أتمنى لك عيد سعيد مع يسوع.

- يا طيور العذراء زوريهم ومن كاس الخلاص اسقيهم، وبعطر المسيح عطريهم، بعد الضلمة يجي نهار وبعد الصلب يجي أنوار قلت أهني وأقول لكل حبيب أخرستوس أنستي أليسوس أنستي.

- يا للعجب السماء والأرض يسعان مجد الله لكن الله يشتهي أن يسكن فيك بالروح القدوس.

- ضع الرب يسوع أمام عينيك، ضع الكتاب المقدس بين يديك ضع العالم وشهوته تحت قدميك قلبي يسلم على الغاليين ويبعث ورد وفل وياسمين ويقولكم كل سنة وأنتم طيبين.

- ليكن الصليب رمزاً للافتخار ليكن القبر نهاية الانكسار، لتكن القيامة هي الانتصار، ليكن السيد المسيح سيد القرار.

- الجمعة آلالام والسبت نور والأحد قام وزلزل القبور المسيح قام بالحقيقة قام.

- الحجر مرفوع والكفن موضوع ولا توجد دموع لأنه قد قام يسوع بالحقيقة قام يا فرحنا وهنانا مسيحنا صلب وفدانا قام وأحياناً وغفر خطايانا.

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