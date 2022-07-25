تعتبر الحديقة المنزلية مصدراً لإضفاء البهجة والفرح والسرور والراحة النفسية أيضاً، لكن يجب عليك التعرف على أفضل الطرق للاعتناء بها حتى تبقى مبهجة.

9 نصائح للاعتناء بالحدائق المنزلية

استعمال الماء الدافىء عند ري النباتات والزهور، وذلك لأنه بعض النباتات تتضرر من الماء البارد وتتعفن جذورها.

يجب عليك الاكتفاء بري التربة فقط وتجنب بل الأوراق وذلك حتى لا تصاب بحروق الشمس عند جفاف الماء منها.

يعتبر الشاي والقهوة سماداً طبيعياً يمكن نثرهما مرة في الأسبوع لتعزز نمو النباتات.

يمكنك وضع حبة من الأسبرين مع ماء الري كل أسبوعين تقريباً وذلك لتحمي النباتات من الآفات.

حاول أن تختار النباتات التي تتحمل درجات حرارة الشمس.

ضع نباتات الظل في مكان بعيد وذلك حتى لا تذبل من الحرارة.

قم بإزالة الأوراق المذبلة والأفرع الميتة.

باستمرار قم بتنظيف الحديقة من الأوراق المتساقطة حتى تحافظ على عمر أطول للنباتات.

أنواع النباتات التي تستخدم في تنسيق الحدائق

الأشجار

الشجيرات

الأسيجة النباتية

المتسلقات والمدادات

مجموعة النباتات العشبية المزهرة الحولية والمعمرة

أنواع الورود الطبيعية

تسلق الورود ويقال لها باسم الورود "المتجولة" فهي تحتوي على عصي قوية ومستقيمة، يمكنها النمو حتى 15 قدم، ويمكنها الوصول إلى ارتفاعات كبيرة على طول جدار التعريشة وأسوار الحدائق والمظلات، وتميل إلى إنتاج الزهور عندما تنمو أفقياً وليس رأسياً مثل معظم أنواع الورد، وتنتج أزهاراً كبيرة.

ورود الشاي الهجين: تعتبر زهرة الشاي الهجينة من أكثر فئات الورود شيوعاً فهي وفيرة الأزهار التي تنبت من سيقان طويلة وتصل إلى ما بين 30-50 بتلة، تخلق منظراً خلاباً في أي حديقة.

غرانديفلورا الورود والتي تعد من فئات ورود الشاي الهجينة الفرعية، وتمتاز بأزهار مبهرجة وأنيقة تتكون من مجموعات وكل مجموعة تتكون من ثلاثة إلى خمس أزهار، إلا أن شجيراتها أكبر وأطول من الشاي الهجين.

شجيرة الورد والتي تنتشر شجيرة الورود على نطاق واسع وكبير في أي مكان، لها قدرة قوية على تحمل فصول الشتاء القاسية حيث تمتاز بصلابتها الباردة.

الورود الأرضية المغطاة بالأرض والمعروفة باسم ورود "المناظر الطبيعية"، هي ورود جميلة ذات ألوان نابضة ورائحة فواحه، ومقاومة للأمراض وتتطلب اهتماما أقل.

ألبا روزيز وهي من أقدم ورود الحدائق يعود تاريخها إلى 100 عام، وهي أسلوب هجين يوفر شجيرات طويلة ورشيقة مع أوراق شجر ذات لون أزرق وأخضر فاتح، تزهر مرة واحدة في أواخر الربيع/ أوائل الصيف بلون وردي باهت وأبيض ناصع. هي مقاومة للأمراض وسهلة الاهتمام تنمو بكثرة في المناخات المظللة والباردة.

الورود بوربون وهي مزيج بين الورود الصينية والدمشقية تمتاز بأزهار كاملة رائعة يمكنك إيجادها بالألوان الأبيض والوردي والأحمر، ذات رائحة قوية.

الورود سنتيفوليا والمعروفة باسم ورود "الملفوف" لما لها من أزهار تشبه رأس الملفوف، حيث أن لها بتلات رفيعة متداخلة بإحكام ذت ملمس فريد ورائحة استثنائية. تتواجد بمجموعة ألوان متنوعة مثل: الأبيض والوردي. ولكنها تزهر مرة واحدة فقط في أوائل الصيف.

ديفيد أوستن روزيز: سميت بهذا الاسم نسبة إلى مربي الورد البريطاني، وتحظى هذه الورود بشعبية كبيرة بين المستهلكين لما تتمتع به من رائحة قوية، ومجموعة واسعة من الألوان، إلا أنها عرضة للأمراض وأقل مقاومة لذا تحتاج إلى اهتمام كبير.

الورود الصينية والتي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر، حيث أنها استفادت من التهجين بشكل كبير، فهي تبث عطراً جميلاً وتقدم أزهار كثيفة وبألوان مختلفة مثل: الأحمر والوردي والأصفر، تواجه هذا النوع من الورود مشكلة في بتلاتها الحريرية الحساسة لذا تحتاج إلى الاهتمام والحماية من المناخات والبرودة.

الورد الدمشقي وهو من أقدم الورود التي نشأت في العصور التوراتية ومنها نوعان: الصيف الدمشقي والخريف الدمشقي، وهي تتفتح في كل موسم ولكن الفرق الوحيد هو أن فصل الخريف الدمشقي يطلق عليه أيضاً الفصول الأربعة الدمشقية حيث إنه يقدم زهرتين في كل من الصيف والخريف. تعد متنوعة بالألوانها فمن الأبيض الفضي إلى الوردي الغامق، لها رائحة استثنائية فواحة، ويتم استخلاص الزيت الأساسي منها للعطور والعناصر المعطرة الأخرى.

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