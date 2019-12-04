9 نصائح وإرشادات لبدء سنة 2020 بنجاح

27 يومًا ونستقبل سنةً جديدة تحمل معها أملاً جديداً بمستقبلٍ يملؤه النجاح والتقدم، وأيّام آتية ترفرف بتفاؤل وإصرار، تطوي كلّ ما خلفها من آلامٍ وفشل، فننظر لها بعينٍ مشرقة متلألئة بأنّ الآتي أجمل.

ولمساعدتك على اجتياز السنة الجديدة وبحسب الأصول، نقدم لكم بعض النصائح والإرشادات، وأهمها:

1- سارع إلى توضيب أية ديكورات أو زينة متعلقة بموسم الأعياد مباشرة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد موسم الاحتفالات (عادة بعد السادس من الشهر الأول).

2- توزيع أية أشياء أو أغراض لا لزوم لها للمحتاجين من الفقراء أو الجمعيات الخّيرية.

3- توضيب خزانة الملابس الخاصة بك والعائلة وتقسيم الأغراض إلى ثلاثة أقسام والعمل بذلك.

4- القيام بكشف على صيدليّة المنزل ورمي كل ما انتهى مفعوله وشراء ما يلزم وخصوصاً الفيتامينات وأدوات الإسعافات الأوليّة.

5- القيام بأخذ مواعيد مع الأطباء مثل الطبيب النسائي أو طبيب الأسنان لأجراء الفحوصات السنويّة.

6- البدء بحمية غذائيّة لاستعادة رشاقتك وإخبار الأهل والأصدقاء بذلك للحصول على دعمهم دون التذمّر أو إزعاج الآخرين.

7- الابتعاد عن تنظيم الحفلات وقبول الدعوات لفترة من الزمن لمساعدتك على ضبط الأمور من جديد مثل الاستيقاظ المبكر للأطفال، ضبط المصروف الشهري الذي ارتفع في موسم الأعياد إلخ...

8- في حال كان لا بد من تلبية دعوات العشاء وخصوصًا ما يعرف بالكوكتيل أو Buffet، انتقاء طبق صغير وتعبئته بالسلطات وليس بالمأكولات المشبعة بالدهون. كذلك شرب الماء المزوّد بقطعة من الليمون بدل المشروبات المختلفة ليبدو منعشًا ومسليًّا ولتجنب أي نوع من الإحراج لنفسك أو للمضيفة.

9- الاتصال بكل صديقة أو قريبة للاستفسار والاطمئنان وليس لطلب أية خدمة، والتطلع إلى سنة جديدة تكون مكلّلة بالنجاح والسعادة.

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