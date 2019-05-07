7 نصائح لتخزين اللحوم في شهر رمضان

يجب التعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة قبل تخزينها، ولهذا يجب غسل اليدين قبل لمس اللحم؛ وذلك لمنع انتشار البكتيريا، كما ويجب استخدام أماكن منفصلة للحوم بعيداً عن مواد الطهي الأخرى والاحتفاظ بالخضار والمكونات الأخرى بعيداً عن اللحم.

ومن ثم يمكن تخزين اللحوم في الثلاجة، حيث يمكن للحم النيئ أن يُحفظ في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام بشكل آمن، ومن ثم يجب وضع اللحوم في عبوة محكمة الإغلاق قبل تجميدها، بالإضافة إلى أن التجميد الآمن والتبريد يعتمدان على درجة حرارة التخزين؛ ولذلك يجب إبقاء درجات حرارة الفريزر ما يقارب -17.8 درجة مئوية، لإبقاء المواد الغذائية طازجة.

نصائح لتخزين اللحوم في الثلاجة:

1- تجنب فتح الثلاجة بشكل متكرر وخاصةً خلال الأيام الرطبة والدافئة؛ لأن ذلك يسبب رفع درجة حرارة الثلاجة.

2- تنظيف الثلاجة بشكل متكرر للتقليل من روائح الطعام، والتخلص من الأطعمة الفاسدة بشكل فوري لمنع انتشار العفن بين الأطعمة.

3- تخزين اللحوم النيئة والمأكولات البحرية والدواجن على الرف السفلي للثلاجة؛ بحيث لا تسبب تسرباً للسوائل الخاصة بها على الأطعمة الأخرى والتي تسبب التلوث.

4- وضع اللحوم التي تم تذويبها في طبق أو وعاء لمنع العصائر من تلويث الأطعمة الأخرى.

5- استخدام الطعام المخزن في الثلاجة بشكل فوري، وتجنب الانتظار إلى الحد الأقصى لمدة التخزين.

6- يمكن تخزين اللحوم في الثلاجة من خلال وضعها في أكياس بلاستيكية قابلة للإغلاق، من خلال تخزين أجزاء صغيرة من اللحوم في كل كيس، حيث تساعد هذه الطريقة في سهولة استخدام اللحوم وسهولة تذويبها، كما وتساعد هذه الطريقة في تخزين اللحوم في الفريزر لمدة 3-5 أشهر.

7- يجب تجنب إعادة تجميد اللحوم بعد أن تم إذابتها ما لم يتم طهيها، كما ويمكن كتابة تاريخ التخزين على أكياس اللحوم المخزنة للتعرف على تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام.

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