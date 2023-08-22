البوابة - هل تحبين استخدام لبن الزبادي اليوناني في وصفاتك؟ نقدم لكم اليوم مجموعة متنوعة من وصفات لبن الزبادي اليوناني الصحية والشهية. تذكري بأن لبن الزبادي منعش في الصيف وصحي ويحتوي على العديد من البكتيريا المفيدة التي ستساعدك على الهضم وإذا استخدمتي سكر أقل في وصفاتك فسوف تزداد فوائده.

9 وصفات منعشة من لبن الزبادي اليوناني

8 أنواع لذيذة من القهوة الباردة المنعشة

بارفيه الزبادي اليوناني: خيار إفطار صحي ومنعش. قم بعمل طبقات من لبن الزبادي اليوناني مع الفواكه المفضلة لديك والجرانولا والمكسرات. تزاتزيكي: صلصة يونانية كلاسيكية مصنوعة من الخيار والثوم واللبن الزبادي اليوناني. إنه مثالي لغمس خبز البيتا أو الخضار أو اللحوم المشوية. دجاج تكا ماسالا: طبق هندي شهير مصنوع من الدجاج وصلصة الطماطم والتوابل. غالبًا ما يستخدم الزبادي اليوناني لجعل الصلصة كريمية ولذيذة. فطائر الزبادي اليوناني: هذه الفطائر خفيفة ورقيقة ، وهي طريقة رائعة لبدء يومك. يمكنك إضافة الطبقة المفضلة لديك ، مثل الفاكهة أو الشراب أو المكسرات. سموثي الزبادي اليوناني: هذه طريقة سريعة وسهلة للحصول على جرعتك اليومية من الفواكه والخضروات. ببساطة امزج الزبادي اليوناني والفواكه واللبن والحليب المفضل لديك. تتبيلة الزبادي اليوناني: هذه تتبيلة كريمية صحية ومثالية للسلطات أو اللفائف. ببساطة اخفقي الزبادي اليوناني وزيت الزيتون وعصير الليمون والأعشاب والتوابل المفضلة لديك. غموس الزبادي اليوناني: هذا غمس متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه للرقائق أو الخضار أو البسكويت. ما عليك سوى خلط الزبادي اليوناني والأعشاب والتوابل المفضلة لديك والقليل من الماء حتى يصبح المزيج ناعمًا. موس الزبادي اليوناني: هذه حلوى خفيفة وجيدة التهوية مثالية ليوم حار. ما عليك سوى خفق الزبادي اليوناني والسكر والنكهات المفضلة لديك ، مثل الفانيليا أو الليمون. تشيز كيك الزبادي اليوناني: هذا تشيز كيك لذيذ وقليل الدسم مصنوع من الزبادي اليوناني بدلاً من الكريمة الثقيلة. إنها طريقة رائعة للاستمتاع بكعكة الجبن دون الشعور بالذنب.

هذه مجرد بعض الأفكار لوصفات اللبن الزبادي اليوناني. هناك العديد من الاحتمالات الأخرى ، لذا كن مبدعًا واستمتع بوقتك!



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