عمرو دياب يلتقي بجمهوره الكويتي في حفل خاص للعائلات فقط

سهير العابد

سهير العابد

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:42
عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت، يوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

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ونشر الفنان عمرو دياب، البوستر الدعائي الخاص بالحفل المخصص  للعائلات فقط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) وكتب: (الكويت استعدوا).

وكان  عمرو دياب قد طرح أغنيته الجديدة (من 6 لـ 9) عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغاني ألبومه الجديد، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

كلمات دالة:عمرو دياب

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