عمرو دياب يلتقي بجمهوره الكويتي في حفل خاص للعائلات فقط

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت، يوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

ونشر الفنان عمرو دياب، البوستر الدعائي الخاص بالحفل المخصص للعائلات فقط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) وكتب: (الكويت استعدوا).

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيته الجديدة (من 6 لـ 9) عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغاني ألبومه الجديد، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.