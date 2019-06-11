فيدال يدعو خاميس للانضمام إلى برشلونة

عبر آرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة عن رغبته في اللعب بجوار خاميس رودريغيز، صانع ألعاب ريال مدريد مجدداً.

ولعب الكولومبي إلى جانب التشيلي لموسم ضمن صفوف بايرن ميونيخ، قبل رحيل فيدال إلى البارسا الصيف الماضي.

وخلال تصريحات لشبكة "فوكس سبورت"، قال نجم تشيلي: "أتمنى أن يلعب خاميس إلى جانبي مجدداً، هذا ما أريده، لكن ينبغي عليه اتخاذ القرار الأفضل بالنسبة له".

وامتدح فيدال زميله السابق قائلاً: "إنه لاعب استثنائي، وأينما يذهب يظهر بمستوى جيد".

ورغم رغبة فيدال في اللعب بجوار خاميس، إلا أن هناك صعوبة بالغة في اجتماعهما سوياً في برشلونة، لاستحالة موافقة النادي الملكي على بيع اللاعب لغريمه التقليدي.

ومن المتوقع رحيل خاميس عن ريال هذا الصيف، بعدما عاد للنادي عقب انتهاء إعارته لبايرن مع نهاية الموسم الماضي.

وتبدو فرص الدولي الكولومبي في اللعب بصفة أساسية شبه معدومة، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.