فيديو يوثق اعتداء شابين على صديقتهما في السليمانية

القت الشرطة في محافظة السليمانية باقليم كردستان شمالي العراق القبض الاثنين، على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يهددان فتاة ويطلقان النار في الهواء لترويعها بعدما رفضت الاستسلام لرغباتهما.

ونقلت شبكة "رووداو" الاعلامية عن سركوت أحمد المتحدث باسم شرطة السليمانية قوله انه تم القبض على الشابين اللذين يبلغان من العمر 24 و26 عاما على التوالي، عقب شكوى تقدمت بها الفتاة ضدهما.

واوضح احمد ان الشابين هما في الاصل صديقان للفتاة، وكان احدهما قد دعاها لمرافقتهما الى منطقة جبلية، وفي نيته الاعتداء عليها في ما يبدو.

واضاف ان الفتاة رفضت الانصياع لرغباتهما حين وصولهما الى المنطقة التي تكسوها الاشجار، فما كان من الشاب الذي دعاها الا ان تعرض لها بالاهانة وهددها.

عنصرين مجهولين يعتدون على امرأة ومحاولة سرقتها تحت تهديد السلاح في محافظة السليمانية ! pic.twitter.com/5p3vJPB0DK — الاعلامي علي سليمان (@Ali95Sulaiman) May 8, 2023

واشار المتحدث باسم الشرطة الى ان الشاب الاخر اخذ هاتفها المحمول وسجل عليه مقطع فيديو يظهر ما كان زميله يفعله معها.

وقال احمد انه تم القاء القبض على الشابين بعدما سجلت الفتاة شكوى ضدهما تتهمهما فيها بسرقة هاتفها، لافتا الى ان نتائج التحقيق اظهرت انهما اقدما على اهانتها مرارا وهاجماها واطلقا النار عليها لتخويفها.