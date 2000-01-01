قتلى بتفجير حافلة ركاب في كابول

قالت الشرطة الافغانية ان تفجيرا بعبوة ناسفة استهدف حافلة ركاب صغيرة في العاصمة كابول السبت، ما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص على الاقل.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، إن "القنبلة التي وُضعت في الحافلة انفجرت مساء في حيّ شرقي" المدينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت سلسلة من الهجمات الدامية هزّت البلاد بقنابل في أواخر أبريل خلال شهر رمضان، وفي نهاية مايو أودت بعشرات الأشخاص، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن معظمها.

وقُتل ما لا يقل عن ستة عشر شخصاً في 25 مايو / أيار في أربع هجمات بقنابل ثلاث منها استهدفت حافلات صغيرة في مزار الشريف والرابع ضد مسجد في كابول.

وفي مزار الشريف أيضاً، أسفر تفجير حافلتين صغيرتين تقلان ركاباً عن مقتل تسعة،

وتقلّل «طالبان» من خطر تنظيم «داعش» الإرهابي، وتشنّ حملات ضد الجماعة التي تقاتلها منذ سنوات.

وضاعفت الحركة المداهمات خصوصاً في ولاية ننغرهار شرق البلاد، واعتقلت مئات المتهمين بالانتماء إلى التنظيم المتطرف.