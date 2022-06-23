قصي خولي يثير الجدل بردة فعله حول تغريدة عن تفوق تيم حسن.. هل خانه التعبير؟

اشتدت المنافسة في الموسم الرمضاني الحالي 2023 بين الأعمال السورية التي تمكنت من استرجاع مكانتها في هذا الموسم، وبين عدد من نجوم سوريا.

ويعرض في هذا الموسم عدد من الأعمال لكبار نجوم سوريا، من بينها مسلسل الزند بطولة اِِلفنان تيم حسن، ومسلسل وأخيرًا بطولة الفنان قصي خولي.

اشادات واسعة بمسلسل"الزند" والفنان تيم حسن

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أشاد جمهور الوطن العربي وروّاد التواصل الاجتماعي بأداء النجم السوري "تيم حسن" في مسلسل "الزند - ذنب العاصي"، حيث يقدّم تيم حسن شخصية عاصي الزند.

واعتبر الجمهور بأن تيم حسن هو النجم الأول في هذا الموسم، كما جرى تداول تغريدة منسوبة للصحفي جمال فيّاض حول أن المنتج "صادق الصباح" تلقّى اتصال من شخص مهم في قناة "إم بي سي" وذلك للإشادة بمسلسل الزند.

وأكّد الصحفي بأن هذا الشخص أخبر الصباح بان مسلسل "الزند" هو الأول والأثر مشاهدة عربياً.

ردّة فعل غريبة من قصي خولي على التغريدة

وتفاجأ المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بردّ فعل غريب من النجم السوري "قصي خولي" حول تغريدة جمال فيّاض، وقال: "أنا أعتقد بأن هذا التصريح لم يعدّ متواجد، يعني اذا بكم اعملوا فتلة بالتويتر".

وتابع قصي خولي قوله: "أنا من محبين ومتابعين العمل الدرامي (الزند) وكل من يعمل فيه، ووجب التنويه انه عم أحكي على معلومة حول التويتة أحبتي".

وانتقل الجمهور الى التعليق على ردّ فعل قصي خولي حيث اعتبره العديد منهم بانه كان متسرّعًا، وغير احترافي وكانه رفض تفوق مواطنه عليه.