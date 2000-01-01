لحظة اغتيال مدون عسكري روسي بتفجير في سان بطرسبورغ (فيديو)

تاريخ النشر: 02 نيسان / أبريل 2023 - 05:18
لحظة اغتيال مدون عسكري روسي بتفجير في سان بطرسبورغ (فيديو)

لقي مدون عسكري روسي معروف مصرعه الاحد، واصيب 16 شخصا اخر في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وذلك في ما وصفته وسائل اعلام بانه عملية اغتيال.

وقالت الوزارة في بيان الانفجار الذي وقع في مقهى "ستريت بار" اسفر عن مقتل شخص هو "المدون العسكري فلادلين تاتارسكي"، مضيفا ان 16 شخصا اخر اصيبوا في الحادثة.

وقالت تقارير إن الانفجار نجم على ما يبدو عن عبوة في تمثال صغير كان احد الاشخاص قدمه الى تاتارسكي اثناء لقائه أفرادا من الجمهور.

 

وقدرت وسائل اعلام روسية زنة العبوة بنحو 200 غرام من مادة تي ان تي شديدة الانفجار.

وتاتارسكي، وهو الاسم المستعار لمكسيم فومين، هو من ابرز مدوني العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا، وقد اكتسب هذا اللقب منذ بداية العملية.

كلمات دالة:سان بطرسبورغروسيافلادلين تاتارسكي

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