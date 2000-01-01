لحظة اغتيال مدون عسكري روسي بتفجير في سان بطرسبورغ (فيديو)

لقي مدون عسكري روسي معروف مصرعه الاحد، واصيب 16 شخصا اخر في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وذلك في ما وصفته وسائل اعلام بانه عملية اغتيال.

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انفجار مقهى في مدينة بطرسبرغ،

روسيا 🇷🇺 pic.twitter.com/0TMxwXeqYY — KHALIFA II 🇶🇦 (@Khalifawhoishe) April 2, 2023

وقالت الوزارة في بيان الانفجار الذي وقع في مقهى "ستريت بار" اسفر عن مقتل شخص هو "المدون العسكري فلادلين تاتارسكي"، مضيفا ان 16 شخصا اخر اصيبوا في الحادثة.

انفجار سانت بطرسبرغ: بحسب المعلومات الاولية المتداولة، مقتل فلادلين تاتارسكي، ابرز مدوني العملية الخاصة في اوكرانيا، عن طريق وضع عبوة ناسفة في تمثال تم تسليمه اليه في المقهى قبل لحظات ! #روسيا pic.twitter.com/4rmJNn8fep — Mariam Chehab (@MariamChehabb) April 2, 2023

وقالت تقارير إن الانفجار نجم على ما يبدو عن عبوة في تمثال صغير كان احد الاشخاص قدمه الى تاتارسكي اثناء لقائه أفرادا من الجمهور.

المشاهد الأولى لانفجار عبوة ناسفة في سان بطرسبرغ الروسية



"أسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين من ضمنهم المراسل الحربي فلادين تتارسكي" #روسيا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/olr2UybwEl — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 2, 2023

وقدرت وسائل اعلام روسية زنة العبوة بنحو 200 غرام من مادة تي ان تي شديدة الانفجار.

وتاتارسكي، وهو الاسم المستعار لمكسيم فومين، هو من ابرز مدوني العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا، وقد اكتسب هذا اللقب منذ بداية العملية.