مقتل واصابة عشرات الجنود السودانيين بصاروخ حوثي في اليمن

لقي تسعة جنود سودانيين على الاقل مصرعهم واصيب نحو ثلاثين اخرين جراء سقوط صاروخ اطلقه الحوثيون على معسكر لهم في منطقة حجة اليمنية المتاخمة للسعودية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في وزارة الدفاع اليمنية ومسؤول محلي تاكيدهم ان تسعة عناصر من القوات السودانية قتلوا وجرح 30 اخرون في الهجوم.

وكان 14 جنديا سودانيا قتلوا في هجوم منسوب للحوثيين استهدف مواقع للتحالف في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

والسودان جزء من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ 2015 دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها ضد المتمردين المدعومين من إيران.

ونشر السودان، أحد أفقر دول العالم، عشرات الآلاف من الجنود، ولا سيما من ميليشيات الجنجويد السابقة المتهمة بارتكاب انتهاكات متعددة في دارفور.

ويقول مسؤولو الجيش اليمني إن القوات السودانية تركزت في المناطق الحدودية مع السعودية لصد أي هجوم يشنه الحوثيون على المملكة.

وأعلنت الحكومة السودانية الانتقالية في نهاية عام 2019، عن خفض عدد الجنود المشاركين في اليمن من 15 ألفا في بداية النزاع إلى خمسة آلاف.

وأسفرت حرب اليمن التي أشعل فتيلها استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، عن مقتل عشرات الآلاف ودفعت بالملايين إلى حافة المجاعة وخلقت أكبر ازمة إنسانية يشهدها العالم.