نابلس.. شهيد وإصابات خلال اشتباك مسلح مع القوات الاسرائيلية (صور)

استشهد شاب فلسطيني، واصيب ثلاثة آخرين، فجر اليوم الأحد، خلال اشتباك مسلح مع القوات الاسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الإحتلال استهدفت دراجة نارية ومركبة كان يستقلها شبان فلسطينيون، في منطقة الطور بجبل جرزيم، مما أدى إلى احتراق الدراجة واستشهاد قائدها سائد الكوني في العشرينيات من العمر، واختطاف جثمانه من قبل الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن الشبان الذين كانوا داخل المركبة، تعرضوا لإطلاق نار مكثف من قبل قوات الاحتلال، وأنهم تعرضوا لإصابات، لكنهم تمكنوا من الإنسحاب من الموقع.

مجموعات "عَرين الاُسود": ننعى الشهـ ـيد سائد الكوني الذي ارتقى فجر هذا اليوم، بعد إشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون في مدينة نابلس. pic.twitter.com/LRtg0VnlZj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2022

وأضافت ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين اشرف كوسا من حي التعاون، وتقي الدين بوشكار من حي المساكن الشعبية، في مدينة نابلس.

وأعلنت مجموعات عرين الأسود في بيان لها عن استشهاد المقاوم البطل سائد الكوني، الذي ارتقى فجراً بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون في مدينة نابلس.

وقالت "عرين الأسود": "بِآياتٍ من الفَخر والعِزّة تَنعى مجموعات عَرين الاُسود في مدينة نابلس، الشهيد سائد الكوني الذي استشهد في اشتباك مسلح، سائلين الموّلى عز وجَلّ أن يتغمده برحمتهِ ويُسكنهُ فَسيح جناته مع الأنبياء والصدّيقين وحَسُنَ أولٰئك رَفيقا".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال وفق ترجمة وكالة "صفا" إن مسلحين فلسطينيين وقعوا في كمين مسبق لجيش الاحتلال على جبل جرزيم في نابلس.

وأضافت أن مسلحين كانوا في طريقهم لإطلاق النار تجاه مستوطنة "براخا" تعرضوا لكمين للجيش حيث تدور الأنباء عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

وتعرضت المستوطنة المذكورة لأكثر من عملية إطلاق نار خلال الأيام الاخيرة دون وقوع اصابات.

إضراب في نابلس

وعم الاضراب الشامل في مدينة نابلس اليوم الأحد، حداداً على روح الشهيد سائد الكوني.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، ومُنع التجول في مدينة نابلس تنفيذًا للإضراب الشامل حداداً على روح الشهيد الكوني.