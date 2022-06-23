نجم عالمي يعلم بوفاة والده على المسرح.. ويتابع تقديم عرضه

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 02 نيسان / أبريل 2023 - 08:10
نجم مجهول
نجم مجهول

تعرض النجم العالمي "مارلون وايانز" خلال تقديمه عرض كوميدي Standups أمام جمهوره الواسع لموقف صادم وغير متوقع.

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مارلون وايانز يعلم بوفاة والده خلال تقديم عرضه

خلال أداء النجم الكوميدي "مارلون وايانز" لعرضه الكوميدي  تلقّى خبر وفاة والده بشكل صادم ومفاجئ.

وبالرغم من أن الخبر شكل صدمة كبير لدى النجم العالمي، مما اضطره إلى التأخر عن عرضه الثاني،  إلا أنه حرص على أن لا يتغيب عن جمهور وإيقاف العرض،  وتقدّم مارلون نحو المسرح وأكمل عرضه الكوميدي.

وعند نهاية العرض الكوميدية  كشف واينز للجمهور خبر وفاة والده أمام الحضور، حيث انهار باكياً أمام جمهوره الذي شعر بالصدمة الكبيرة بسبب هذا الخبر وتعاطفوا معه بشكل كبير.

وصفّق الحضور بقوّة للنجك العالمي وذلك احتراماً له ولألمه ولحرصه على ارضاء جمهوره والاستمرار بتقديم عرضه بالرغم من الفاجعة التي تعرّض لها حتى أن عدد من الجمهر بكوا مع النجم العالمي لشدة تعاطفهم معه.

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وفي اليوم التالي أعلن مارلون وفاة والده بشكل رسمي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ونشر صورة لوالده مع كلمات مؤثرة.

مارلون وايانز

وفي الوقت الذي أشاد عدد من الجمهور بموقف النجم العالمي وطريقة تصرفه مع الموقف، قال البعض إنه كان يجب عليه التوقف وأن يعيش لحظة الحزن ويترك نفسه لينهار، خاصة انه يقدم عروض كوميدية ومن الصعب على أي شخص اضحاك من حوله وهو بحالة حزن وآلم.

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