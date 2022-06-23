نضال الأحمدية تكشف عن وجود ابنة لها من زواج سري.. وتطلب المساعدة للعثور عليها

أعلنت مجلة "جرس" اللبنانية عبر حسابها الرسمي على تويتر خبر أثارت به الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت بأن الاعلامية "نضال الأحمدية" لديها ابنة تدعى نور حُرمت منها.

تفاصيل خبر ابنة نضال الأحمدية

من خلال تقرير اخباري نشرته الصفحة الرسمية على تويتر بأن نضال الأحمدية تبحث عن ابنتها واسمها نور التي حرمت منها.

وفي تفاصيل الخبر الصادم فإن نضال الاحمدية كانت قد تزوّجت من رجل عربي خلال عام 2013، وأنجبت منه فتاة وأطلقت عليها اسم "نور".

ونشب بينها وبين زوجها خلافات شديدة أدّت الى انفصالهما، حيث خطف ابنتها وسافر بها الى دولة عربية واستطاع أن يمنعها من دخول هذه الدولة بسبب نفوذه الكبير.

وبالرغم من محاولات نضال الأحمدية استرداد ابنتها إلا أن كلها باءت بالفشل ولم تستطع الإعلامية اللبنانية أن ترى ابنتها أبداً منذ فترة طويلة.

لاول مرة نعلن ان #نضال_الاحمدية تبحث عن ابنتها الضائعة منذ 9 سنوات.. وهنا التفاصيل pic.twitter.com/w2tey6hk9G — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) April 1, 2023

تفاصيل زواج نضال الأحمديّة السريّ خلال عام 2013

تزوجت الإعلامية اللبنانية من ملياردير عربي بشكل سريّ، حيث أن وسائل الاعلام لم تكشف هذا الزواج أبداً خلال وقت سابق.

وكشف الفيديو الذي نشرته قناة الجرس عبر تويتر عن أن الزواج حضره عدد من النجوم المقربين من الأحمدية ومن بينهم وائل كفوري، الراحل ملحم بركات، وليد توفيق والفنانة نجوى كرم.