نقابة الفنانين السوريين تكذب إدعاءات محمد رمضان و تحرجه

كذبت نقابة الفنانين في سوريا ؛ما أعلنه الفنان محمد رمضان بشأن إقامه حفل غنائي في سوريا يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل .

و كتبت نقابة الفنانين في سوريا عبر موقع (فيسبوك) : (إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق؛ تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل).

وتابع البيان :( سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص. وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات).

و كان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن موعد إقامته حفلاً غنائياً في سوريا، عبر تغريده نشرها على حسابه الرسمي في (تويتر). وقال محمد رمضان: (اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة كل يوم هعلنلكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفل).

وأضاف رمضان: (أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس).