واشنطن تزوّد كييف بمئات الصواريخ المضادة للطيران

زوّدت واشنطن الجيش الأوكراني بمئات الصواريخ المضادة للطيران من نوع “ستينغر” على خلفية الهجوم الروسي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، للإعلام الأمريكي، إن واشنطن سلمت الجيش الأوكراني 200 صاروخ “ستينغر” للدفاع الجوي خلال الأسبوع الجاري فقط.

ورغم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة لمواجهة العناصر البرية والجوية إلا أنها تمتنع عن تقديم تفاصيل حول أنواعها وأعدادها.

وفي وقت سابق، وافق البيت الأبيض على تزويد أوكرانيا بصواريخ “ستينغر” التي تُطلق من الكتف لاستهداف الطائرات، بهدف دعمها في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.