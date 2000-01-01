البوابة - تستعد العديد من الفتيات في المرحلة الثانوية لخوض اختبارات نهاية العام، وتأتي مع هذه التحضيرات، مرحلة اختيار فستان حفل التخرج المناسب الذي سيخلد هذه الذكرى للأبد. فما هي استعداداتكم وهل قمت فعلاً باختيار فستان حفل التخرج؟ إذا لم تفعلي بعد، يجب أن تقرئي هذه النصائح الهامة.

5 نصائح هامة قبل شراء فستان حفل التخرج

1. زيارة المتاجر. قومي بزيارة المتاجر المحلية التي تبيع فساتين حفل التخرج لاستكشاف الألوان والقصات والموديلات التي تناسب جسمك. بعد أن تحددي الموديل المناسب، واللون الذي ترغبين به، التقطي صور 3-5 فساتين تعجبك حقاً، ثم اختاري منها 2 تعتقدين بشدة انهما الأكثر ملائمة لك، ثم اختاري منهما فستان حفل التخرج الذي اعجبك أكثر.

2. الشراء عبر الانترنت. يمكنك شراء فستان حفل التخرج عن المواقع الالكترونية، ولكن قبل ذلك يجب أن تعرفي مقاسك الفعلي، والموديل الذي يناسب شكل جسمك وطولك. ننصحك بزيارة محل متخصص لبيع فساتين الحفلات واستشارة خبيرة القياس لمعرفة مقاسك المضبوط قبل ان تقومي بطلب أي فستان عبر الانترنت. وتذكري بأن الطلب عبر الانترنت قد يستغرق وقتاً طويلً لذلك قومي بشراء الفستان بسرعة حتى تضمني وصوله قبل حفل التخرج.

3. شراء ملابس داخلية جديدة. استثمري في ملابس داخلية متينة وخاصة بالفساتين، حتى لو لم يكن لديك أي مشاكل في مظهرك، أنت بحاجة الى ملابس داخلية مخصصة للفساتين، لدعم الصدر، وشد منطقة البطن، ومنع انزلاق الفستان. ننصحك بشراء ملابس داخلية تحتوي على ليكرا أو مطاط حتى تتمتعي بحرية الحركة.

4. اختيار الحذاء المناسب. عند اختيار الفستان المناسب، يجب التأكد من طوله مقارنة مع كعب الحذاء الذي ستقومين بارتدائه، ننصحك باختيار كعب مريح وأنيق وتجنب الصنادل التي تبدو جميلة في الصور ولكنها مؤلمة ومزعجة اثناء السير والرقص وحتى الوقوف. خذي معك حذاء ذو كعب عالٍ لتجربة فستان حفل التخرج حتى تعرفي الطول المناسب.

5. بروفة الشعر والماكياج. قومي بعمل بروفات تجريبية للماكياج والشعر عند عدة صالونات ومقارنتها مع شكل ولون الفستان، موديل الشعر يمكن أن يزيد من جمال الفستان أو يعيق التصميم ، لذلك اخبري مصفف الشعر عن موديل الفستان ولونه حتى يتمكن من تحديد تسريحة الشعر المناسبة، واختيار الوان الماكياج الملائمة. التقطي الصور للتسريحات والماكياج وقارنيها مع موديل ولون الفستان ثم اختاري الأنسب لك.

في النهاية نتمنى للجميع حفل تخرج رائع وذكرى جميلة، لا تنسي القيام بعمل تنظيف كامل للبشرة مع برنامج ترطيب قبل أسبوعين على الأقل من موعد حفل التخرج، بالإضافة الى حمامات الزيت للشعر، يفضل أن تقومي بصبغ أو قص الشعر قبل أسبوعين من موعد الحفل حتى يتسنى لخبيرة التجميل تحديد الوان الماكياج المناسبة للإطلالة الجديدة، وتجنبي التغيرات المفاجئة أو في أخر دقيقة. تقوم العديد من الفتيات بصبغ شعرهن قبل يوم واحد من حفل التخرج، الامر الذي قد يتعارض مع لون فستان التخرج أو الماكياج الذي تم اختياره.

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