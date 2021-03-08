مسلسل Bridgerton: كادر التمثيل- الحلقات- القصة

ما هو مسلسل Bridgerton ؟

يعتبر مسلسل Bridgerton هو مسلسل درامي أمريكي من تأليف كريس فان دوسن وإنتاج شوندا ريمس، وهو مبني على سلسلة روايات الكاتبة جوليا كوين التي تدور أحداثها في العالم التنافسي لحقبة ريجنسي في العاصمة البريطانية لندن، ويعتبر أول سلسلة لشوندا ريمس على منصة البث التلفزيوني Netflix.

عرض مسلسل Bridgerton لأول مرة على شبكة Netflix في 25 ديسمبر 2020، وقوبل الموسم الأول المكون من ثماني حلقات بتعليقات إيجابية ، مع نسبة مشاهدة تصل إلى 82 مليون أسرة، حيث أصبح المسلسل أكثر المسلسلات مشاهدة على Netflix، وقد وصل المسلسل إلى المرتبة الأولى في 76 دولة.

وفي يناير عام 2021، بدأ تصوير الموسم الثاني للمسلسل.

قصة مسلسل Bridgerton

تدور أحداث الدراما في القرن التاسع عشر في العاصمة البريطانية، وتتبع حياة عائلة بريدجيرتون الأرستقراطية المكونة من ثمانية أبناء لأرملة الراحل فيسكونت بريدجيرتون، وهم أربعة أبناء : أنتوني ، بنديكت ، كولين ، وغريغوري؛ وأربع فتيات هن: دافني، إيلويز، فرانشيسكا، وياسنث، حيث يحاول كل منهم إيجاد الحب بالطريقة التي تناسبه في مجتمع لندن الراقي الذي يضع قوانين صارمة للعلاقات والزواج.

تقرر الأبنة الكبرى للعائلة "دافني برينجيرتون" إيجاد الحب الحقيقي عن طريق الدخول في سباق الزواج مُعتبرةً والديها المثل الأعلى للعلاقة الزوجية الناجحة والسعيدة، إلَّا أن شقيقها الأكبر أنتوني يعرقل طريقها رافضًا خطيبًا تلو الآخر، ليضعها في مأزق قد يسيء لسمعتها ويجعلها محلًا لكتابات السيدة ويسلينون مجهولة الهوية.

في إحدى الحفلات تتعرف "دافني على "سايمون"، الذي يكون صديق شقيقها، بمحظ المصادفة، إلَّا أن لقائهما حمل بعضًا من الكراهية والحقد تجاه بعضهما البعض، إلَّا أنهما يضعان مشاعرهما السلبية جانبًا ليتعاونا في إبعاد الأنظار عنهما، فسايمون يوَّد الهروب من السيدات اللواتي يتاهتفن من أجل تزويجه إحدى بناتهن، أما "دافني" توّد إشعال الغيرة في قلوب الرجال الآخرين كي تحظى بفرصة أفضل لإيجاد شريك مثالي.

لكن مع مرور الوقت، تتحول علاقة الكراهية إلى علاقة صداقة، ليجد كلاهما نفسه واقعًا في غرام الآخر، إلَّا أن علاقتهما تمر بالعديد من المشاكل، وخاصة وأن سايمون لا يزال عالق في ماضيه السيء مع والده.

في نهاية الأمر يتمكن كل منهما في مواجهة مخاوفة، والإفصاح عن مشاعره، لتكلل علاقتهما بالزواج وإنجاب مولود.

كادر تمثيل مسلسل Bridgerton

الممثلة البريطانية أدجوا أندوه في دور السيدة دانبري، عميدة مجتمع لندن حادة اللسان، كانت صديقة مقربة لوالدة سايمون وساعدت في تربيته بعد وفاتها.

الممثلة لورين أشبورن في دور السيدة فارلي، مدبرة منزل عائلة فيذرينغتون.

جوناثان بيلي يجسد شخصية أنتوني، الدوق فيسكونت بريدجيرتون، الابن الأكبر لعائلة بريدجيرتون ووريث لقب العائلة وممتلكاتها بعد وفاة والده، والذي أصبح مسؤولاً أيضًا عن إيجاد أزواج مناسبين لأخواته بينما هو نفسه غير راغب في الزواج.

روبي باركر بدور مارينا طومسون، ابنة عم فيذرينغتون من عائلة نبلاء ريفية ظهرت لأول مرة في مجتمع لندن كوسيلة لأن يدفع فيها بارون فيذرنجتون ديونه لوالدها، مارينا جميلة بشكل مذهل لكن لديها سر من سأنه أن يدمر سمعتها وسمعة العائلة.

سابرينا بارتليت في دور سيينا روسو، مغنية الأوبرا وعشيقة أنتوني.

نيكولا كوغلان في دور بينيلوب فيذرينغتون، الأبنة الصغرى لعائلة فيذرينغتون والصديقة المقربة لإلويز برينجيرتون.

فيبي دينيفور بدور دافني باسيت، دوقة هاستينغز، و بعد ظهورها الاجتماعي لأول مرة، لفتت انتباه الملكة شارلوت وأصبحت متورطة في علاقتها المزيفة بدوق هاستينغز، والتي أصبحت مركزًا للقيل والقال من "ليدي ويسليدون" الغامضة.

كلوديا جيسي في دور إلويز بريدجيرتون، هي شابة مستقلة تخشى الظهور في المجتمع وتبحث بحماس عن الهوية الحقيقية للسيدة ويسلينون، وتجمعها علاقة قريبة بشقيقها بنديكت.

ريجي جين بيج بدور سيمون باسيت، دوق هاستينغز، أحد أكثر العزاب المؤهلين في لندن والذي اشتهر برفضه الزواج.

جولدا روشوفيل بدور الملكة شارلوت، ملكة إنجلترا، فبينما تتغذى على ثرثرة الناس، فإنها تشعر بالانزعاج من ظهور السيدة ويسليدون، التي غالبًا ما تتعارض مغارفها مع مؤامرة الملكة الخاصة.

لوك طومسون في دور بنديكت بريدجيرتون، الابن الثاني لبريدجيرتون، وهو كشقيقته إلويز يتوق إلى حياة خارج حدود المجتمع الراقي، كما يحب الفن.

حلقات مسلسل Bridgerton

يتألف الموسم الأول من المسلسل على ثماني حلقات:

Diamond of the First Water

تظهر دافني لأول مرة في سوق الزواج في لندن وتصبح موضع جدل صحيفة تختص بالقيل والقال، بينما يعود سيمون، دوق هاستينغز، إلى المدينة.

2. Shock and Delight

مغازلة سايمون الظاهرة لدافني تغضب شقيقها أنتوني وتهدد بإفساد الترتيبات التي اتخذها. بينما تصبح مارينا محور فضول بينيلوب. الفضولي.

3. Art of the Swoon

بعد أن لفتت دافني أنظار أحد الخاطبين الملكيين، لجأت إلى سايمون للحصول على المشورة بشأن العلاقة. وتحاول السيدة فيذرينجتون إقناع مارينا بالزواج.

4. An Affair of Honor

تتلقى دافني هدية مذهلة من الأمير فريدريش لكن سرعان ما تواجه فضيحة ستسيء لسمعتها. من جهة أخرى، تبحث إلويز عن أدلة لكشف هوية الليدي ويسليدون.

5. The Duke and I

لدرء الشائعات حول مغامرتهما في الحديقة، يجب على "سيمون'' و''دافني'' تقديم نداء شخصي إلى الملكة. بينما مخطط زواج مارينا يفزع بينيلوب.

6. Swish

مفي شهر العسل، تكتشف دافني مدى عدم معرفتها بالجوانب الحميمية لسرير الزوجية. يتوصل كولين إلى قرار بشأن مارينا.

7. Oceans Apart

وسط اتهامات بالكذب والخيانة، يحدث صدع بين العروسين، في حين أن الخداع من نوع آخر يمكن أن يلوث سمعة اسم عائلة بريدجيرتون.

8. After the Rain

يبشر نهاية الموسم للدوق والدوقة إلى نقطة تحول في زواجهما، وتبشر بتغييرات في الثروة والمصير لمن حولهما.

هل هناك موسم ثاني من مسلسل Bridgerton‎‎؟

أعلنت منصة "نيتفلكس" أنه سيكون هناك موسم ثانٍ من المسلسل التاريخي الرومنسي، حيث سيبدأ التصوير في الربيع المقبل، وسيركز على الأنشطة الرومانسية لشقيق دافني اللورد أنتوني بريدجرتون، علماً أن كل رواية من سلسلة الكتب التي ألفتها جوليا كوين التي اقتُبِس منها المسلسل مخصصة لأحد أفراد العائلة.





من هي كاتبة مسلسل Bridgerton‎‎؟

ولدت المؤلفة والكاتبة الأمريكية جولي بوتينجر، المعروفة باسمها المستعار جوليا كوين، عام 1970) ، وتعتبر الروائية الأكثر مبيعًا للأدب التاريخي الرومنسي. تُرجمت رواياتها إلى 29 لغة ، وظهرت في قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا 19 مرة.

ويستند مسلسل Bridgerton على سلسلة روايات جوليا كوين:

The Duke and I (2000)

The Viscount Who Loved Me (2000)

An Offer From a Gentleman (2001)

Romancing Mister Bridgerton (2002)

To Sir Phillip, With Love (2003)

When He Was Wicked (2004)

It's In His Kiss (2005)

On the Way to the Wedding (2006)

The Bridgertons: Happily Ever After (2013)

تقييم المسلسل

تقييم المسلسل في موقع IMD:

7.3/10

تقييم مسلسل Bridgerton‎‎ في موقع Rotten Tomatos :

89%