أسعار الفائدة تصل إلى مستويات ما قبل عام 2008

الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة يعترف ببوادر تباطؤ اقتصادي

البوابة – رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلى نطاق يتراوح بين 5 و 5.25٪ ، وفقًا لوكالة رويترز ، في حين أن الخطوات التالية فيما يتعلق بزيادة الفائدة لا تزال غير واضحة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه قد يكون هناك ما يبرر المزيد من الزيادات في مواجهة ارتفاع التضخم ، لكن الاقتصاد "يظهر أيضًا علامات التباطؤ".

وهو ما ما سيعززه تطبيق البنوك لسياسات إئتمانية أكثر تشددا في ظل المخاطر الائتمانية في خضم الأزمة المصرفية الحالية، والتي بدأت مع انهيار بنك سيليكون فالي، في مارس 2023.

ففي غضون أرعة أشهر فقط، إنهارت أربعة بنوك أمريكية، حسبما أفاد موقعInvesting.com ، مشيرين إلى أن المزيد من البنوك قد تتبعهم، بالذات مع تدخل البنوك الكبرى لشراء البنوك المنهارة.

وأكّد باول أنه وسط كل ذلك، أنه من المتوقع أن تتكيف البنوك مع سياسات ائتمانية وإقراض أكثر صرامة.

كما وارتفاع أسعار الفائدة يرفع كلفة اقتراض الأموال ، مما يخنق النمو الاقتصادي ويضغط على القطاع المصرفي.

علاوة على ذلك، فإنها تؤثر على أسعار النفط أيضا، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب وزيادة الأسعار ، مما يضيف مستوى آخر من التحديات أمام الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية على حد سواء.

معدلات فائدة أعلى

وقال باول: "نحن نقترب، وقد نكون قد وصلنا اليها"، في إشارة إلى محاولة الاحتياطي الفيدرالي إيجاد نقطة التوازن النقدية المناسبة، لتحقيق التوازن بين إيجابيات وسلبيات ارتفاع أسعار الفائدة، من الناحية الاقتصادية.

فقد رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفعل سعر الفائدة بمقدار خمس نقاط مئوية منذ مارس 2022.

كما وتوضح رويترز أن الزيادة التدريجية تساعد في التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة، لكنها تتطلب بعض الوقت حتى ليشعر الناس بتأثيرها الإيجابي، وهو كبح جماح التضخم.

مع ذلك ، فقد أكد باول أن المزيد من رفع أسعار الفائدة ليس مستبعدًا بشكل قاطع.

وأضاف قائلا: "نحن مستعدون للمزيد من الرفعات"، مشيرا الى أن "قرارات الزيادة إبتداء من يونيو القادم سيتم إتخاذها خلال الاجتماعات القادمة، كل على حدة، بناء على معطيات الحال (الاقتصادية) الراهنة في حينه ".

أسعار الفائدة تنذر بإنهيار

في الفترة ما بين 2005 و2006، ولغايات الحد من ارتفاع التضخم أيضا، قام البنك المركزي الأمريكي، أي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة تدريجياً من 1.97 في المائة إلى 5.17 في المائة، وفقما لما تظهره بيانات موقع ماكرو ترندز (Macrotrends.net).

الجدير بالذكر أنه قريب جدا من شعر الفائدة الحالي.

ولتجنب كارثة اقتصادية، بدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة في عام 2007، من 5.41 في المائة إلى 3.06 في المائة في نهاية العام، ومع ذلك، فإنه لم يكن كافياً.

في عام 2008، عندما انفجرت الأزمة المالية الأخيرة، كان السوق مضطربًا لدرجة أن مجلس الفدرالي ظل يتخبط في سياسات أسعار الفائدة بين زيادة ونقصان.

أسعار الفائدة الأمريكية 2005-2023 - Macrotrends.net

وقد بلغ متوسط سعر الفائدة في ذلك العام 1.92 في المائة، بين اخفض مستوى له عند 0.9 في المائة وأعلى مستوى له عند 4.27 في المائة، تزامنا مع انهيار السوق المالية، مما أدى إلى انهيار بعض أكبر البنوك في الولايات المتحدة.

الفيدرالي متفائل

مع ذلك، أوضح مسؤول الاحتياطي الفيدرالي أن احتمالية أن تنجح هذه السياسات مرجحة للغاية.

لدرجة أن الاحتياطي الفيدرالي حاول أن يرسم صورة جميلة للمستقبل القريب حيث تنخفض أسعار الفائدة وتنحسر معدلات التضخم.

ووفقًا لرويترز، فإن بعض التجار أيضًا يتوقعون تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في سبتمبر.

أما باول، فقد صرح للصحفيين أنهم "في اللجنة لدينا وجهة نظر مفادها أن التضخم سوف ينخفض (ولكن) ليس بهذه السرعة، وسوف يستغرق بعض الوقت"، و "إذا كانت هذه التوقعات صحيحة على نطاق واسع، فلن يكون من المناسب خفض معدلات "هذا العام.