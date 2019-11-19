آخرهم الأميرة ديانا... مشاهير بيعت مقتناياتهم في المزدات العلنية بأسعار خيالية

يدفع بعض المهوسون بالنجوم والمشاهير مبالغ مالية خيالية مقابل أن يحصلوا على أي شئ من مقتنياتهم والإحتفاظ بها كتذكار.

ونشرت عدة صحف ومجلات مثل " ديلي ميل "، " بيبول "، " بيربل كفر" و " إم أس إن" عن مقتنيات النجوم التي تم عرضها للبيع داخل المزادات العلنية بمبالغ مالية طائلة وكان يتنافس على الفوز بها العديد من محبي الشهرة والنجوم وكانت أخر مقتنيات المشاهير التي تم طرحها للبيع في المزاد العلني فستان الأميرة الراحلة ديانا الذي كانت ترتديه أثناء رقصتها الشهيرة مع النجم الأمريكي جون ترافولتا في البيت الأبيض في عام 1985 بمبلغ 435.5 ألف دولار، وفيما يلي عرض لقائمة مقتينات النجوم التي تم بيعها في المزادات العلنية بمبالغ ضخمة:

الفيس بريسلي:

تم عرض الكثير من مقتنيات المغني الراحل الفيس بريسلي للبيع في المزادات العلنية ولكن من أكثر الاشياء التي بيعت مقابل سعر باهظ هو كتاب الإنجيل الخاص بألفيس والذي كانت نسخة خاصة مطبوعة باسمه الشخصي مقابل 94.000 دولار.







هاريسون فورد:

تم عرض السوط الذي استخدمه الممثل الأمريكي هاريسون فورد في سلسلة افلامه الشهيرة إنديانا جونز مقابل 47.000 دولار.

مارلين مونرو:

من أكثر الأشياء الغريبة لمارلين مونرو التي تم بيعها في المزاد العلني هو اشعة سينية اجرتها يعود تاريخها إلى عام 1954 مقابل 45.000 دولار.

ليدي غاغا:

فقدت المغنية الأمريكية ليدي غاغا ظفرها الأكريليك أثناء عرض لها على المسرح والمفاجأة ان هذا الظفر عُرض للبيع على موقع إي باي مقابل 13.000 دولار.

الأميرة ديانا:

سيعُرض فستان اميرة القلوب ديانا في مزاد علني في شهر ديسمبر المقبل والذي كانت ترتديه اثناء رقصتها مع جون ترافولتا في حفل عشاء بالبيت الأبيض في عام 1985 وسيتم بيع الفستان مقابل 435.5 ألف دولار.

أوليفيا نيوتن جون:

تم طرح الثوب الجلدي الأسود الذي ارتدته المغنية والممثلة أوليفيا نيوتن جون في الفيلم الموسيقي الشهير " غريس " أمام النجم الامريكي جون ترافولتا مقابل 405.000 دولار.

كيت وينسلت:

تم بيع الفستان الذي ارتدته النجمة الأمريكية كيت وينسلت في فيلمها الشهير تيتانيك في أحد المزادات العلنية مقابل 33.000 دولار.

إليزابيث تايلور:

كان لدى الممثلة الأمريكية إليزابيث تايلور مجموعة هائلة ومميزة من المجوهرات مثل بروش زهرة الزمرد والألماس الموهوب لها من قِبل الممثل ريتشارد بيرتون الذي تزوجته مرتين، طُرحت تلك المجموعة للبيع في المزاد العلني بأكثر من 116 مليون دولار.

بيلا لوجوسي:

كان الممثل الأمريكي بيلا لوجوسي أول من أدى دور مصاص الدماء في عام 1931 وتم طرح العباءة السوداء للشخصية للبيع مقابل مبلغ خيالي في مزاد لإيقونات هوليوود مقابل 1.5 مليون دولار.

أندي وارهول:

تم عرض الشعر المستعار الابيض للفنان أندي وارهول للبيع مقابل 10 ألاف و 800 دولار في أحد المزادات العلنية.

جاستين بيبر:

من أغرب الأشياء التي تم طرحها للبيع للمغني جاستين بيبر هو حفنة من شعره المقصوص حيث بيعت مقابل 40.000 دولار في احد المزادات العلنية بكاليفورنيا.

دورثي:

بيعت الأحذية الحمراء التي ظهرت بها النجمة جودي جارلاند في شخصيتها الشهيرة دوروثي مقابل 6 ملايين دولار بأحد المزادات العلنية في مينيسوتا.