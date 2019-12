آخرهم جاستين تيمبرليك... مشاهير قاموا بخيانه زوجاتهم بشكل علني (بالصور)

من أكثر الحوادث التي تجذب انتباه الناس حول العالم الأزمات التي يتعرض لها مشاهير هوليوود وخاصة الخيانة الزوجية وخيانة شركائهم.

ونشرت عدة صحف ومجلات مثل " هوليوود "، " إنسايدر"، " كلوسر أون لاين"، " كوسموبوليتان" و " ويو إس"، عن مشاهير هوليوود الذي خانوا زوجاتهم بشكل علني وتسببوا في إحراجهم أمام العالم، وهذه القائمة بهؤلاء المشاهير:

كريستين ستيوارت وروبرت باتينسون :

بعد نجاحهما معًا في سلسلة افلام The Twilight، تحولت قصة حبهما لواقع ولكن في عام 2012، انتهت هذه العلاقة بعد قيام كريستين بخيانة روبرت بشكل علني حيث شوهدت وهي تقبل المخرج البريطاني روبرت ساندرز، وذلك أثناء تصويرهما لفيلم Snow White and the Huntsman واصدرت كريستين إعتذارًا رسميًا لروبرت وقالت إنها لحظة تهور افقدتها حب حياتها.









نيك يونغ وإجي أزاليا :

انفصلت مغنية الراب الاسترالية إيجي أزاليا عن خطيبها لاعب كرة السلة نيك يونج بعد خيانته لها وإنتشار فيديو يوثق خيانته على الأنترنت و على جميع مواقع التواصل الإجتماعي وشكرت بعدها إجي على تويتر الشخص الذي قام بتصوير خيانته لها.

جاستن تمبرليك وجيسيكا بيل :

في الأونة الأخيرة ظهر المغني الأمريكي جاستين تيمبرليك في وضع حميمي مع زميلته إليشا واينرايت، جاستين متزوج من الممثلة الأمريكية جيسيكا بيل في عام 2012 ولديهما ابن يدُعى سيلاس ويبلغ من العمر 4 سنوات وكانوا من أكثر الثنائيات الناجحة في هوليوود ومازل الغموض مسيطر على الموقف وعلى ردة فعل زوجته تجاه هذا الأمر ولكن جاستين ظهر ليعن ندمه عن هذا الأمر.

بن أفليك وجنيفر غارنر :

بعد عشر سنوات من الزواج الناجح الذي جمع بين بن افليك وجينيفر غارنير، انفصل الزوجان بعد قيام بن بخيانه زوجته مع المربية مما ادي إلى إنفصالهم وتحدثت جيينفر بشكل علني عن ذلك اثناء مقابلة مع فانيتي فير.

جاي زي وبيونسيه :

اعترف نجم الراب الشهير خلال مقابلة مع احد الصحف الأمريكية أنه قام بخيانة زوجته المغنية الأمريكية بيونسيه وقال أنه خضع للعلاج النفسي والإجتماعي من أجل إستمرار زواجهما وانه لا يغفر لنفسه خيانته لتوأم روحه وعلى الرغم من أن جاي زي لم يعلن عن اسم الفتاه التي كادت أن تُنهي زواجه واكتفى بقول أن بيونسيه كانت تناديها بيكي ذات الشعر الجميل.

كريس جينير وروب كارداشيان :

اعترفت كريس جينير بشكل علني لخيانتها لزوجها روب كارداشيان مع صديقها تود ووترمان واضافت أنها نادمة على فعل ذلك وان خيانتها قد تسببت في إنهاء زواجها بعد أن علم زوجها بالأمر.

جاستين تيمبرليك وبريتني سبيرز :

كانت هناك علاقة عاطفية بين جاستين تيمبرليك والمغنية بريتني سبيرز وقامت الأخيرة بخيانته وإهانته أكثر من مرة وعلى العلن، المرة الأولى مع صديق طفولتها جيسون ألكساندر والثانية مع مصمم الرقصات واد روبسون.

جود لو وسيينا ميلر :

انفصلت الممثلة البريطانية سيينا ميلر خطيبة الممثل الشهير جود لو عنه بعد أن اكتشفت خيانته في عام 2005 مع مربية أطفاله حيث كان متزوجًا قبل خِطبته لها ولديه 4 اولاد.

جيسي جيمس وساندرا بولوك :

بعد زواج دام لستة أعوام تقدمت الممثلة الأمريكية ساندرا بولوك بطلب للطلاق الرسمي من زوجها جيسي جيمس بعد اعترافه بخيانته لها على العلن مع فنانة لرسم الوشوم وأنه مدمن للعلاقات الجنسية.

براد بيت وجنيفر أنيستون :

من اشهر الأزمات الزوجية في عالم هوليوود والامر الذي افجع الملايين بعد أن ترك براد بيت زوجته الممثلة الأمريكية جيينفر أنستون من أجل الممثلة انجلينا جولي الأمر الذي أثار الجدل حولهما لفترة طويلة من الوقت وإلى الأن مازلت جيينفر تعاني من تلك الأزمة.

روب كارداشيان وبلاك شينا :

بسبب تعدد علاقتها، قام روب كارداشيان نجم برنامج تليفزيون الواقع بنشر فيديو لإباحي لخطيبته بلاك تشاينا على منصات وسائل التواصل الإجتماعي إنتقامًا منها على علاقاتها وخيانتها المتكررة له وانفصلا بعد ذلك بشكل رسمي ولديهما ابنه تُدعى دريم.

جايمي بيرجمان وديفيد بوريناز :

اعترف الممثل الأمريكي ديفيد بوريناز بخيانته لزوجته جايمي بيرجمان وقام بالإعتراف بذنبه بشكل علني بعد ان هددته المرأة التي خان زوجته معها بفضحه وتسريب شريط مسئ لهما ولكن ديفيد وزوجته لا يزالا سويًا محاولين إصلاح حياتهم وتجاوز تلك الازمة.