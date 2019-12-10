آشلي غراهام أول عارضة أزياء حامل تظهر عاريةً على غلاف مجلة فوغ.. وهذا شعورها حول حملها الأول!

ناقشت عارضة الأزياء "آشلي غراهام" مشاعرها حول الحمل وكيف تغيّرت حياتها بعد أن علمت بحملها الأول من زوجها جاستين وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة فوغ بنسختها الأمريكية.

واعترفت آشلي بأنها كانت دائماً تسيطر على جسدها ورشاقتها لكن هذا الشعور اختفى عندما حملت إلا أن مصففها نصحها بتكوين صداقة مع نساء حوامل أخريات حتى يكون لديها أشخاص آخرين يتحدثون معها عن نفس التجربة.

وبظهورها على غلاف المجلة كانت أول عارضة أزياء ذات وزن كبير تظهر وحدها على الغلاف، حيث كانت آشلي ترتدي فستان باللون الذهبي اللامع بطراز أثيني فضفاض.

وفي لقطة أخرى كانت آشلي تظهر عاريةً من الأسفل بينما كان بطنها الكبير مُغطى قليلاً وارتدت معه قميص أبيض من الساتان برفقة زوجها جاستين الذي ظهر عاري الصدر.

وخلال وقت لاحق نشرت آشلي الصورة على صفحتها الخاصة على انستغرام حيث أشادت بزوجها في تعليق لها: "عندما أنظر إلى هذه الصورة أشعر بالعاطفة لأن هذه اللحظة تبدو اكبر مني وهذا يدل على علاقتنا المتكاملة، زوجي كان داعماً لي من اليوم الأول لقد غمرني بالكثير من الفرح وأشعر بالامتنان لأننا نقوم بذلك معاً".

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