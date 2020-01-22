آشلي غراهام تستقبل مولودها الأول.. "تغيَّرت حياتنا"

رحبَّت عارضة الأزياء الأمريكية "آشلي غراهام" وزوجها المصوِّر السينمائي "جاستن إيرفين" بطفلهما الأول يوم السبت الماضي.

شاركت "آشلي غراهام" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" الأخبار السعيدة عبر نشر منشور تكشف فيه تاريخ ولادتها، جاء فيه: "تغيَّرت حياتنا في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم السبت.. نشكركم لمحبتكم ودعمكم خلال هذه الفترة الرائعة."

وخلال فترة حملها، نشرت "غراهام" العديد من الصور المُثيرة والجريئة مُستعرضةً بطنها المكوَّر، كما كانت فخورة بعلامات التمدد التي اكتسبتها خلال تلك الفترة، إذ لم تشعر بالخجل منها بل على العكس تمامًا، فتلقت كم هائل من المديح من قبل متابعاتها لأنها تُمثل النساء صاحبات الأجساد المُمتلئة اللواتي يعشن تجربة الحمل، فكتبت إحدى المستخدمات: "أنا حامل، وأعاني من اضطراب في الهرمونات، كما يطرأ الكثير من التغييرات على جسدي.. هذا المنشور جعلني أبكي، احتجت إليه اليوم حقًا."

وشكر أحد المتابعين "آشلي" على بقائها إنسانية حقيقية في عالم من الزيف والتظاهر.

وفي لقاء سابق لها مع مجلة "فوغ" بنسختها الأمريكية، أعربت العارضة الحسناء عن مشاعرها حول الحمل وكيف تغيّرت حياتها بعد أن علمت بحملها الأول، حيث اعترفت أنها كانت تحاول السيطرة والتحكم بجسدها ورشاقتها لكن هذا الشعور اختفى عندما حملت، كما نصحها مصفف الشعر خاصتها على تكوين صداقة مع نساء حوامل أخريات من أجل التعلم من خبراتهن.

وقد تمكنت "آشلي" صناعة التاريخ كأول عارضة أزياء ممتلئة تظهر على غلاف امجلة Sports Illusrated عام 2016.