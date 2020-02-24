آشلي غراهام شبه عارية أثناء إرضاع طفلها.. وتفتخر بجسدها بعد الولادة

لطالما افتخرت عارضة الازياء الأمريكية "آشلي غراهام" بتجربة أمومتها منذ حملها بطفلها "إسحاق" حتى إنجابها له، إذ تشارك كل ما يخص حياتها كأم مع متابعاتها اللواتي يعتبرنها المثل الأعلى لهن.

شاركت "آشلي غراهام" سلسلة صور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" وهي ترضع طفلها "إسحاق" دون خجل على الإطلاق، حيث تظهر في الصورة فوق سريرها مُرتدية ملابسها الداخلية السوداء بينما تتصفح هاتفها المحمول وترضع طفلها على الجهة الأخرى، وكتبت: "يوم أحد متعددة المهام".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها "غراهام" صورة لها أثناء إرضاع طفلها الرضيع، فشاركت لقطة عاطفية أثناء إرضاع طفلها طبيعيًا، بينما زوجها يشاهد العملية ممسكًا رأس طفله الصغير برفق، وكتبت: "أتذكر أول مرة حملت فيها إسحاق، وكلماتي التي قلتها لجاستن وهي أننا الآن عائلة إلى الأبد".

ويذكر أن العارضة الحسناء تستخدم منصتها الاجتماعية في نشر الوعي بين السيدات وحثهم على حب أنفسهن وأجسادهن، فنشرت صورة عارية لها عبر موقع "إنستغرام" تستعرض فيها بكل فخرعلامات التمدد المنتشرة في جسدها نتيجة الحمل وزيادة الوزن، وغطَّت صدرها العاري بيدها، كما لم تظهر وجهها؛ لتسليط الضوء فحسب على العلامات الأرجوانية والتغيرات التي تحدث لجسدها، وكتبت: "أنا ذات الشخص، لكن مع قصص إضافية".

وخلال فترة حملها، نشرت "غراهام" العديد من الصور المُثيرة والجريئة مُستعرضةً بطنها المكوَّر، كما كانت فخورة بعلامات التمدد التي اكتسبتها خلال تلك الفترة، إذ لم تشعر بالخجل منها بل على العكس تمامًا، فتلقت كم هائل من المديح من قبل متابعاتها لأنها تُمثل النساء صاحبات الأجساد المُمتلئة اللواتي يعشن تجربة الحمل، فكتبت إحدى المستخدمات: "أنا حامل، وأعاني من اضطراب في الهرمونات، كما يطرأ الكثير من التغييرات على جسدي.. هذا المنشور جعلني أبكي، احتجت إليه اليوم حقًا."