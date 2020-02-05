آشلي غراهام تنشر صورة أثناء إرضاع طفلها طبيعيًا.. وولدت في المياه!

رحبَّت عارضة الأزياء الأمريكية "آشلي غراهام" وزوجها المصوِّر السينمائي "جاستن إيرفين" بطفلهما الأول قبل عدة أسابيع.

وشاركت "آشلي غراهام" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة جديدة وهي ترضع طفلها "إسحاق" طبيعيًا، بينما يشاهد زوجها العملية ممسكًا رأس طفله الصغير برفق، وكتبت: "أتذكر أول مرة حملت فيها إسحاق، وكلماتي التي قلتها لجاستن وهي أننا الآن عائلة إلى الأبد".

وتابعت: "لدي أسباب كثيرة لأكون ممتنة، لكل ذلك الحب والدعم لهذا المجتمع الرائع، زوج رائع وطفل جميل فتح عيناي لرؤية مدى روعة هذا العالم".

وأختتمت: "شكرًا جاستن وإسحاق لأنكما أكثر ضيوف برنامج Pretty Big Deal المفضلين لدي."

يذكر أن "آشلي غراهام" استضافت زوجها وابنها في برنامجها الإذاعي Pretty Big Deal Podcast، حيث كشفت لأول مرة عن اسمه وهو "إسحاق مينيليك جيوفاني إيرفين"، حيث المقطع الأول يعود لحب "جاستن" لهذا الاسم منذ الطفولة، بينما المقطع الثاني مستوحى من أحد الملهمين الذي قابلاه خلال رحلتهما إلى أثيوبيا ومعناه "طفل الحكمة"، بينما المقطع الثالث النسخة الإيطالية من اسم "جون" وهو اسم جد آشلي وجاستن.

وأوضحت "آشلي" أنها ولدت طبيعيًا في منزلها داخل حوض سباحة مخصص للولادة مٌشيرةً أن المستشفيات تثير داخلها القلق، وأضافت أن هذه التجرية جعلتها أقوى ولن يقف أي شيء في طريقها بعد الآن، لأنها تعد التجربة الأصعب والأشد ألمًا قد يشعر بها أي شخص، فقد أمضت 6 ساعات في المخاض.

وخلال فترة حملها، نشرت "غراهام" العديد من الصور المُثيرة والجريئة مُستعرضةً بطنها المكوَّر، كما كانت فخورة بعلامات التمدد التي اكتسبتها خلال تلك الفترة، إذ لم تشعر بالخجل منها بل على العكس تمامًا، فتلقت كم هائل من المديح من قبل متابعاتها لأنها تُمثل النساء صاحبات الأجساد المُمتلئة اللواتي يعشن تجربة الحمل، فكتبت إحدى المستخدمات: "أنا حامل، وأعاني من اضطراب في الهرمونات، كما يطرأ الكثير من التغييرات على جسدي.. هذا المنشور جعلني أبكي، احتجت إليه اليوم حقًا."

وقد تمكنت "آشلي" صناعة التاريخ كأول عارضة أزياء ممتلئة تظهر على غلاف امجلة Sports Illusrated عام 2016.